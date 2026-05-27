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TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 27 Maggio 2026

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Diciassettesima Tappa del Giro d’Italia

27 maggio da Cassano d’Adda ad Andalo 200 km

Cassano d’Adda è una città di confine e di acqua, dove il fiume Adda disegna curve lente tra storia e natura. Antico borgo strategico tra Milano e Bergamo, conserva tracce medievali e rinascimentali nei suoi palazzi e nel Castello Visconteo, che domina il ponte sull’Adda. Le sue ville neoclassiche e i canali raccontano la vocazione agricola e industriale del territorio. Cassano è anche luogo di passaggio e incontro, dove la pianura lombarda si apre verso le colline e il fiume diventa protagonista di paesaggi silenziosi e autentici. Una tappa del Giro d’Italia che regalerà lunghe fughe e metterà alla prova molti corridori.

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.

Riso e luganega – un piatto simbolo della tradizione lombarda

Ingredienti per 4 persone :

320 g di riso Carnaroli

300 g di luganega (salsiccia lombarda)

1 cipolla piccola

1 bicchiere di vino bianco secco

1 l di brodo di carne

40 g di burro

50 g di parmigiano reggiano

Sale e pepe

Preparazione

Trita la cipolla e falla appassire nel burro.

Aggiungi la luganega sbriciolata e rosola bene.

Unisci il riso e tostalo per un paio di minuti.

Sfuma con il vino bianco e lascia evaporare.

Aggiungi il brodo poco alla volta, mescolando.

Manteca con burro e parmigiano.

Servi all’onda