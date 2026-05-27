TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!
Diciassettesima Tappa del Giro d’Italia
27 maggio da Cassano d’Adda ad Andalo 200 km
Cassano d’Adda è una città di confine e di acqua, dove il fiume Adda disegna curve lente tra storia e natura. Antico borgo strategico tra Milano e Bergamo, conserva tracce medievali e rinascimentali nei suoi palazzi e nel Castello Visconteo, che domina il ponte sull’Adda. Le sue ville neoclassiche e i canali raccontano la vocazione agricola e industriale del territorio. Cassano è anche luogo di passaggio e incontro, dove la pianura lombarda si apre verso le colline e il fiume diventa protagonista di paesaggi silenziosi e autentici. Una tappa del Giro d’Italia che regalerà lunghe fughe e metterà alla prova molti corridori.
Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.
Riso e luganega – un piatto simbolo della tradizione lombarda
Ingredienti per 4 persone:
- 320 g di riso Carnaroli
- 300 g di luganega (salsiccia lombarda)
- 1 cipolla piccola
- 1 bicchiere di vino bianco secco
- 1 l di brodo di carne
- 40 g di burro
- 50 g di parmigiano reggiano
- Sale e pepe
Preparazione
Trita la cipolla e falla appassire nel burro.
Aggiungi la luganega sbriciolata e rosola bene.
Unisci il riso e tostalo per un paio di minuti.
Sfuma con il vino bianco e lascia evaporare.
Aggiungi il brodo poco alla volta, mescolando.
Manteca con burro e parmigiano.
Servi all’onda
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