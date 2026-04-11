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Monte Carlo Masters: oggi la semifinale tra Sinner e Zverev

di Lino Sasso - 11 Aprile 2026

La prima semifinale di oggi del Monte Carlo Masters mette di fronte Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il confronto vale molto più dell’accesso alla finale. In palio ci sono punti pesanti per il ranking ATP e, per l’azzurro, anche la concreta possibilità di consolidare l’assalto alla vetta mondiale. Cosa che ovviamente dipenderà dall’esito dell’altra semifinale, quella che vedrà Carlos Alcaraz sfidare Valentin Vacherot. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera nel Principato, dove finora non è mai riuscito a raggiungere la finale. I precedenti del 2023 e 2024 rappresentano un ostacolo mentale da superare, ma anche una base di esperienza importante. L’obiettivo è chiaro: centrare la prima finale a Montecarlo e avvicinare il 27° titolo ATP in carriera. I numeri parlano chiaro: 20 vittorie consecutive nei Masters 1000, sedicesima semifinale in carriera a questo livello e quindici successi negli ultimi sedici match contro giocatori top 10. Una continuità impressionante che certifica la crescita del numero uno italiano.

I quarti di finale

Il cammino dell’azzurro nel torneo conferma uno stato di forma straordinario. Nei quarti di finale, Sinner ha superato con autorità Felix Auger-Aliassime con un netto 6-3 6-4. Una prestazione solida, costruita su controllo del ritmo e precisione tattica, dopo le difficoltà incontrate nel turno precedente contro Tomas Machac. Zverev, attuale numero 3 del mondo, arriva alla sfida dopo una battaglia intensa contro il giovane brasiliano João Fonseca, chiusa al terzo set con il punteggio di 7-5 6-7(3) 6-3. Una prova di resistenza e solidità che conferma la pericolosità del tedesco sulla terra battuta. Sarà il tredicesimo confronto diretto tra Sinner e Zverev: i precedenti sorridono all’altoatesino, avanti 8-4 con ben sette vittorie consecutive. Nel frattempo, la corsa al numero uno del mondo resta apertissima. In attesa della semifinale, Sinner aveva riconquistato momentaneamente la vetta del ranking ATP, subito insidiata dalla risposta di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha infatti dominato Alexander Bublik con un perentorio 6-3 6-0, ribadendo il proprio stato di forma.

Orario e dove vedere la semifinale di oggi tra Sinner e Zverev

La semifinale di oggi tra Sinner e Zverev al Monte Carlo Masters è potenzialmente decisiva per un eventuale snodo della stagione in ottica ranking. La sfida promette spettacolo e potrebbe avvicinare l’azzurro a un traguardo storico. In attesa che poi sia Alcaraz a scendere in campo. Il tredicesimo incontro tra l’italiano e il tedesco inizierà alle 13.30. Il match non sarà facile e ogni punto sarà da contendere. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.