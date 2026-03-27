Attualità

Oggi sciopero dei giornalisti: stop di 24 ore

di Redazione - 27 Marzo 2026

Giornata di forte mobilitazione per il mondo dell’informazione italiana. Oggi i giornalisti di quotidiani, agenzie di stampa, periodici, testate web, televisioni e radio a diffusione nazionale hanno indetto uno sciopero di 24 ore, nell’ambito della protesta per il mancato rinnovo del contratto di lavoro, fermo da ormai dieci anni. A proclamare lo sciopero è la Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), che sottolinea come quella dei giornalisti sia “l’unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia” con un contratto così datato. Si tratta della seconda giornata di astensione dal lavoro all’interno di un pacchetto complessivo di cinque scioperi già programmati. La terza giornata è stata fissata per il prossimo 16 aprile.

Stravolta la programmazione in Tv

La protesta avrà effetti evidenti soprattutto nel settore televisivo, con modifiche significative ai palinsesti e ai programmi di informazione. Le principali emittenti nazionali, tra cui Rai, Mediaset, Sky e La7, hanno già previsto variazioni nella programmazione. Per quanto riguarda la Rai, lo sciopero inizierà alle 5.30 del mattino e terminerà alla stessa ora di sabato 28 marzo. Non sono ancora stati comunicati nel dettaglio i cambiamenti al palinsesto, poiché molto dipenderà dal livello di adesione dei giornalisti. Tuttavia, è prevedibile che le edizioni dei telegiornali vadano in onda in forma ridotta. Non si esclude inoltre la lettura di un comunicato sindacale per spiegare al pubblico le ragioni della protesta, come già avvenuto in precedenti occasioni.

I palinsesti di oggi alla luce dello sciopero dei giornalisti

Sul fronte Mediaset, le modifiche appaiono più definite. Le edizioni dei telegiornali avranno una durata ridotta di circa 12 minuti, senza servizi filmati, e includeranno la lettura di un comunicato sindacale. Alcuni programmi subiranno variazioni di orario. Anche Sky adotterà una linea simile, con telegiornali ridotti e senza collegamenti in diretta. Al loro posto saranno trasmessi approfondimenti preregistrati su temi di attualità, economia, cultura e politica. Lo sciopero rappresenta un nuovo segnale di tensione nel settore dell’informazione, con i giornalisti che chiedono con forza il rinnovo del contratto e migliori condizioni lavorative. Una vertenza che resta aperta e che potrebbe avere ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.