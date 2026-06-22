Esteri

Regno Unito, si è dimesso il primo ministro Keir Starmer

di Eleonora Ciaffoloni - 22 Giugno 2026

Rapida evoluzione politica nel Regno Unito: il primo ministro laburista Keir Starmer ha ufficialmente annunciato le proprie dimissioni, confermando le indiscrezioni circolate nei giorni precedenti. L’annuncio è arrivato durante un discorso rilasciato fuori dalla residenza del premier a Downing Street, di fronte ai membri del gabinetto.

La decisione arriva al termine di una fase di crescente instabilità interna al Partito Laburista, segnata da tensioni sempre più evidenti e da una progressiva perdita di sostegno nei confronti del capo del governo.

Le dimissioni di Starmer: prima dell’ufficialità le indiscrezioni

Secondo quanto riportato dai principali media britannici nelle ore precedenti all’annuncio, Starmer sarebbe stato ormai isolato all’interno della sua stessa maggioranza. La sua leadership sarebbe stata messa in discussione dopo il rafforzamento della posizione di Andy Burnham, emerso come figura centrale nelle dinamiche interne del partito grazie a un importante successo nelle elezioni suppletive. Tale risultato avrebbe accelerato le pressioni per un cambio alla guida del Labour.

Le dimissioni del premier sarebbero maturate in un contesto politico sempre più difficile. Fonti vicine all’esecutivo avevano riferito che diversi esponenti di primo piano del governo, tra cui la ministra degli Esteri Yvette Cooper, avrebbero invitato Starmer a definire una tempistica chiara per l’uscita di scena. Parallelamente, il malcontento tra i parlamentari laburisti era cresciuto in modo significativo: oltre cento deputati, circa un quarto del gruppo alla Camera dei Comuni, avrebbero espresso sostegno a una transizione nella leadership.

Fino a pochi giorni prima dell’annuncio, il premier aveva ribadito pubblicamente la propria intenzione di restare in carica e proseguire il mandato. Tuttavia, la pressione politica e le dinamiche interne al partito hanno progressivamente modificato lo scenario.

Il Guardian, la BBC e il Financial Times avevano già segnalato la crescente probabilità di un passo indietro imminente, sottolineando come il clima politico fosse ormai diventato insostenibile. L’annuncio ufficiale delle dimissioni conferma dunque un cambio di fase decisivo per il Partito Laburista e apre una nuova competizione per la guida del governo britannico.