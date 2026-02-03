Cronaca

Omicidio a Sarno: salumiere ucciso, sospetto arrestato

Non chiaro il movente dell'episodio avvenuto a tarda notte

di Giorgio Brescia - 3 Febbraio 2026

Una foto di Gaetano Russo, a sinistra, tratta dal suo profilo Facebook, il titolare di una salumeria ucciso all'interno del suo negozio a Sarno

Omicidio a Sarno: un salumiere di 61 anni accoltellato a morte all’interno del suo esercizio in provincia di Salerno, poco dopo la mezzanotte scorsa. La vittima, titolare del negozio, raggiunta da diversi fendenti durante una violenta colluttazione con un cliente entrato nel locale. L’autore dell’aggressione, un 33enne pluripregiudicato, è stato trovato ancora all’interno dell’esercizio al momento dell’arrivo della polizia ed è stato immobilizzato e arrestato. La Procura di Nocera Inferiore coordina l’indagine per accertare dinamica, movente e responsabilità precise.

Chi era la vittima

La vittima, Gaetano Russo, aveva 61 anni ed era conosciuta nella comunità di Sarno per il suo negozio di salumi e prodotti alimentari, frequentato da residenti e clienti abituali anche nelle ore serali. Dalle prime ricostruzioni degli agenti, l’uomo non avrebbe avuto collegamenti criminali di rilievo, e le autorità locali descrivono il fatto come un episodio di violenza improvvisa in un contesto commerciale altrimenti tranquillo. Gli investigatori stanno verificando ogni elemento utile per capire se la lite sia esplosa per un motivo concreto o se l’aggressore abbia agito in modo impulsivo.

Tensione e arresto sul luogo

La dinamica dell’evento ha provocato grande tensione tra i presenti e nei residenti della zona. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine intervenute, l’autore del delitto non ha tentato la fuga: trovato all’interno della salumeria dagli agenti del commissariato di Sarno, chiamati da testimoni o passanti allertati dalle urla e dal caos. Il fermo, avvenuto immediatamente. La vicenda ha destato forte preoccupazione per la sicurezza dei commercianti che lavorano oltre l’orario tradizionale nelle piccole attività di quartiere.

Motivo del delitto e indagini in corso

Al momento, non chiaro il movente che ha scatenato l’aggressione mortale di Sarno. Gli inquirenti della Procura di Nocera Inferiore, supportati dagli agenti di polizia scientifica, ascoltano testimoni e persone presenti per ricostruire gli ultimi istanti di vita della vittima e comprendere se ci sia stato un conflitto precedente tra il commerciante e il sospetto. Le autorità non escludono alcuna pista investigativa e analizzano anche i precedenti penali dell’arrestato per capire se siano riconducibili a comportamenti violenti simili.

