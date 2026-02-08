Gravi indizi di reato

GRAVI INDIZI di REATO – Dal duplice omicidio alla morte in carcere: il lungo mistero del caso Donegani

di Francesca Petrosillo - 8 Febbraio 2026

L’omicidio dei coniugi Donegani resta uno dei casi di cronaca nera più inquietanti e controversi degli ultimi decenni in Italia. Una vicenda che ha segnato profondamente la città di Brescia e che, a distanza di anni, continua a suscitare interrogativi, anche alla luce di un elemento emerso solo di recente: la morte in carcere di Guglielmo Gatti, l’uomo condannato per il duplice delitto.

Era il 1° agosto 2005 quando Aldo Donegani, 77 anni, e la moglie Luisa De Leo, 61, sono improvvisamente scomparsi dalla loro abitazione. Per giorni nessuna notizia, nessun contatto, fino alla macabra scoperta avvenuta il 17 agosto, quando nei boschi della Val Paisco sono stati rinvenuti sacchi contenenti resti umani smembrati. I successivi ritrovamenti hanno confermato l’orrore: si trattava dei corpi dei due coniugi, brutalmente uccisi e occultati in più punti.

Le indagini, il processo e la condanna

Le indagini si sono concentrate rapidamente su Guglielmo Gatti, nipote delle vittime e residente nello stesso stabile. Un uomo descritto come riservato, isolato, dai rapporti familiari difficili. L’accusa parlava di omicidio premeditato e di un piano lucido e crudele, anche se il movente non è apparso mai del tutto chiaro. Il processo ha portato nel 2007 alla condanna all’ergastolo, sentenza poi confermata nei successivi gradi di giudizio.

Nel corso degli anni, Gatti ha sempre proclamato la propria innocenza, mantenendo un atteggiamento di chiusura e diffidenza. La vicenda, però, non è mai uscita davvero dall’immaginario collettivo: la ferocia del delitto, l’assenza di una spiegazione definitiva e il contesto familiare hanno continuato ad alimentare dibattiti e riflessioni.

La morte in carcere e le domande ancora aperte

A rendere ancora più enigmatica questa storia è la notizia emersa solo di recente: Guglielmo Gatti è morto in carcere nel giugno del 2023, mentre era detenuto presso il penitenziario di Opera. Una morte avvenuta nel silenzio, senza comunicazioni pubbliche, senza che la notizia raggiungesse tempestivamente nemmeno il suo legale. Un dettaglio che ha sorpreso e sollevato interrogativi sulla gestione delle informazioni all’interno del sistema penitenziario.

Gatti è stato sepolto in un campo comune, senza lapide, chiudendo così, nel modo più anonimo possibile, l’esistenza di una figura centrale in uno dei delitti più discussi della cronaca italiana. La scoperta tardiva della sua morte ha riacceso l’attenzione sul caso Donegani, riportando alla luce una storia fatta di violenza, silenzi e zone d’ombra.

Oggi, a distanza di quasi vent’anni dai fatti, l’omicidio dei coniugi Donegani rimane un simbolo di quanto la verità giudiziaria e la percezione pubblica possano divergere, e di come anche la fine di una vita, quella del condannato, possa consumarsi lontano da ogni riflettore, lasciando dietro di sé nuove domande senza risposta.

