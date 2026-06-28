Gravi indizi di reato

GRAVI INDIZI DI REATO – Come in una notte può cambiare tutto. La storia di Willy Monteiro

di Francesca Petrosillo - 28 Giugno 2026

Immagina di avere 21 anni, è sabato sera e ti prepari per uscire con gli amici, pronto a trascorrere qualche ora di spensieratezza, senza immaginare che quella sarà la tua ultima notte. È il 5 settembre 2020 quando Willy Monteiro Duarte, ragazzo di origini capoverdiane nato e cresciuto a Colleferro, esce come tanti suoi coetanei. Studente, lavoratore umile, con il sogno di costruirsi un futuro onesto, Willy è conosciuto da tutti per il suo sorriso contagioso e per la gentilezza che lo contraddistingue.

Il gesto di coraggio che costò la vita a Willy

Quella notte, a poche decine di chilometri da Roma, la normalità di un giovane che sogna diventa tragedia. In piazza, un diverbio apparentemente banale degenera in violenza cieca. Willy non è coinvolto direttamente, ma interviene per aiutare un amico in difficoltà. È il gesto di chi non volta lo sguardo dall’altra parte, di chi sceglie la solidarietà invece dell’indifferenza. Ma proprio quell’atto di coraggio lo espone alla brutalità. Un gruppo di giovani lo circonda, i colpi si abbattono su di lui con ferocia. Pugni, calci, aggressioni che non lasciano scampo. In pochi istanti il destino di Willy si spezza. Sul selciato resta il corpo senza vita di un ragazzo che aveva solo deciso di difendere qualcuno.

Willy Monteiro Duarte, simbolo dell’Italia che dice no alla violenza

È un episodio che scuote non solo la sua comunità, ma l’Italia intera, diventando simbolo di una violenza insensata, di un’aggressività che travolge senza logica e senza freni. La notizia corre veloce, sui social, nelle televisioni, sulle prime pagine dei giornali. Il volto sorridente di Willy diventa immagine di innocenza spezzata. Il funerale si trasforma in una partecipazione corale: autorità, sportivi, rappresentanti del governo, ma soprattutto centinaia di ragazzi che si riconoscono in Willy, nella sua semplicità e nel suo desiderio di vivere. Non è più solo una tragedia personale, diventa un monito collettivo.

Cosa resta dopo il processo

La giustizia fa il suo corso: processi, testimonianze, ricostruzioni. Le condanne arrivano e con esse la consapevolezza che nulla potrà restituire ai genitori, alla sorella, agli amici quel ragazzo che tutti descrivono come buono, educato, rispettoso. Ma la sua memoria non si spegne. Oggi il nome di Willy Monteiro Duarte vive nelle scuole, nelle piazze, nelle iniziative dedicate alla legalità. È un richiamo costante alla responsabilità, alla necessità di dire no all’odio e alla sopraffazione. Ogni volta che il suo volto compare, riaffiora la domanda che non trova risposta: come può la vita di un giovane trasformarsi in bersaglio di tanta ferocia?

La storia di Willy non appartiene solo al passato. È presente, vive come insegnamento. Ci ricorda che il coraggio di fare la cosa giusta può costare caro, ma resta l’unico modo per dare senso a una comunità che vuole essere davvero civile.

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