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Dal 2 al 4 luglio il XIX Congresso nazionale della Uil con al centro il tema dell’IA, presente la premier Meloni

di Italpress - 26 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Temi economici, sindacali, sicurezza sul lavoro, contrattazione e, come filo conduttore, l’intelligenza artificiale saranno al centro del XIX Congresso nazionale della Uil, che avrà luogo dal 2 al 4 luglio presso la Fiera di Padova e che vedrà la partecipazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il programma, presentato dal segretario generale, PierPaolo Bombardieri, che si ricandida alla guida del sindacato, e dal segretario organizzativo, Emanuele Ronzoni, vedrà una platea di circa 3.000 delegati e aventi diritto, oltre 1.000 invitati e la presenza, tra gli altri, della ministra del Lavoro, Marina Calderone, della segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola; del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini; del presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. Il congresso “vede uno sforzo organizzativo importante, parleremo dei temi di economia e sindacato ma abbiamo fatto la scelta, già due anni fa, di affrontare in modo approfondito il tema dell’Intelligenza artificiale”, afferma il segretario generale, PierPaolo Bombardieri.

“Avremo la partecipazione di un’area accademica e di ricerca di prima fascia. Siamo convinti che il sindacato deve essere attore protagonista di questo processo di trasformazione. Durante il congresso illustreremo due funzionalità su cui abbiamo lavorato, faremo una tavola rotonda perché abbiamo costruito un comitato scientifico. Presenteremo un documento molto concreto e unitario con Cgil e Cisl per capire come affrontare insieme questa grande trasformazione nell’ambito della contrattazione, in quello della formazione, della sicurezza sul lavoro dove l’intelligenza artificiale può darci delle ipotesi – aggiunge Bombardieri -. Si tratta di un documento unitario che priva a riscrivere le relazioni industriali del Paese, inoltre, Cgil, Cisl e Uil dicono: siamo pronti a misurarci. C’è poi il tema dei temi: come cambia il mondo della fabbrica, come cambia la produttività e come viene distribuita. La nostra richiesta è che l’aumento della produttività vada redistribuito riducendo l’orario di lavoro a parità di salario. Vogliamo ampliare un dibattito su come lo sviluppo dell’intelligenza artificiale può essere messo nella condizione ideale di essere davvero utile per le persone”.

Dal discorso della premier “ci aspettiamo la continuazione del confronto sui temi oggetto di discussione, per noi il lavoro e il recupero della perdita del potere d’acquisto sono la priorità”, sottolinea Bombardieri. Tra gli ospiti della tre giorni di Padova anche Gino Cecchettin, padre di Giulia, la giovane uccisa nel novembre 2023 dall’ex fidanzato. Non solo temi economici, quindi, “lanceremo una campagna contro i femminicidi, con buona pace di chi dice che gli omicidi sono tutti uguali”, conclude Bombardieri.

– foto xb1/Italpress –

(ITALPRESS).