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Osservatorio Mimit sui prezzi dei carburanti: su rete stradale prezzo medio self benzina a 2,105 euro/litro, gasolio a 2,214

di Italpress - 13 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna – domenica 13 settembre 2026 – il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,105 euro/litro per la benzina e 2,214 euro/litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,198 euro/litro per la benzina e 2,292 euro/litro per il gasolio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).