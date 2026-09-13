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Formula 1: Antonelli padrone del Mondiale: 8 vittorie in 14 GP, numeri da record

Kimi Antonelli domina il Mondiale di Formula 1 2026. Dopo la vittoria nel GP di Spagna a Madrid, il pilota Mercedes sale a otto successi in 14 gare. Ha vinto il 57,1% dei Gran Premi disputati e si presenta alle ultime otto tappe della stagione da grande protagonista della corsa al titolo

di Lino Sasso - 13 Settembre 2026

Il Mondiale di Formula 1 ha sempre più il volto di Andrea Kimi Antonelli. Il successo nel Gran Premio di Spagna a Madrid rappresenta l’ottava vittoria stagionale del pilota Mercedes, protagonista di un campionato che finora lo ha visto imporsi in più della metà delle gare disputate. La cavalcata dell’italiano è iniziata subito dopo il successo di George Russell nella gara inaugurale in Australia. Antonelli ha conquistato consecutivamente Cina e Giappone, per poi ripetersi a Miami e Montreal. A Montecarlo è arrivato un altro sigillo pesantissimo, con la vittoria nel GP di Monaco che ha portato a cinque i suoi successi nelle prime sei gare. La Mercedes ha poi lasciato spazio agli avversari a Barcellona-Catalunya, dove si è imposto Lewis Hamilton con la Ferrari, mentre in Austria ha trionfato Russell. A Silverstone è stato invece Charles Leclerc a riportare la Rossa sul gradino più alto del podio.

Da Spa a Madrid, Antonelli riprende la fuga

Antonelli è tornato alla vittoria nel GP del Belgio a Spa-Francorchamps, prima della doppietta estiva di Lando Norris, capace di imporsi in Ungheria e nei Paesi Bassi. Dopo la pausa, però, il leader del Mondiale ha ripreso immediatamente la sua marcia. Prima il trionfo davanti al pubblico italiano nel GP d’Italia a Monza, quindi il successo sul nuovo circuito di Madrid, che gli ha permesso di raggiungere quota otto. Il bilancio dopo 14 Gran Premi fotografa la forza mostrata finora dal pilota italiano: otto vittorie per Antonelli, contro le due di Norris e Russell e una ciascuno per Hamilton e Leclerc. La Mercedes ha così conquistato 10 dei primi 14 GP della stagione 2026.

Formula 1, il calendario dopo Madrid: ora Baku

Il Mondiale entra adesso nella fase decisiva. Il prossimo appuntamento sarà il Gran Premio dell’Azerbaigian a Baku del 26 settembre, seguito da Singapore l’11 ottobre. Poi arriveranno Austin, Città del Messico, San Paolo e Las Vegas, prima delle ultime due gare in Qatar e Abu Dhabi, in forse per le tensioni in Medio Oriente. Una della due potrebbe essere sostituita dal Gp di San Marino sul circuito di Imola. Restano dunque otto Gran Premi e Antonelli si presenta alla volata finale con numeri impressionanti: ha vinto il 57,1% delle gare disputate nel 2026. Dalla Cina a Madrid, passando per Monaco, Spa e Monza, il 2026 sta diventando la stagione della consacrazione del talento italiano. L’iettivo adesso non può che essere trasformare una serie impressionante di vittorie nel risultato più importante: il titolo Mondiale di Formula 1.