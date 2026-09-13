Attualità

Emma Bonino, oggi la veglia in Campidoglio prima dei funerali di Stato

Sono attesi esponenti della politica e delle istituzioni, ma anche protagonisti della cultura, del giornalismo, dello spettacolo e dell’attivismo per i diritti civili

di Lino Sasso - 14 Settembre 2026

Roma si prepara a rendere omaggio a Emma Bonino. Nella serata di oggi, a partire dalle 19, Piazza del Campidoglio ospiterà la veglia in ricordo della storica leader radicale, subito dopo la chiusura della camera ardente e alla vigilia dei funerali di Stato. Un appuntamento che si annuncia molto partecipato e trasversale, nel segno di una figura che nel corso della sua lunga attività politica ha intrecciato rapporti e battaglie capaci di andare ben oltre i confini del mondo radicale. In Campidoglio sono attesi esponenti della politica e delle istituzioni, ma anche protagonisti della cultura, del giornalismo, dello spettacolo e dell’attivismo per i diritti civili.

Chi è atteso in Campidoglio

Tra le presenze previste figurano la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il coportavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, lo scrittore Roberto Saviano e l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. Attesi anche l’attrice Kasia Smutniak e volti noti dell’informazione e della televisione come Francesca Fagnani, Serena Bortone e Concita De Gregorio. Particolarmente significativa sarà la rappresentanza del mondo politico più vicino alla storia e alle battaglie di Bonino. Hanno annunciato la propria partecipazione il segretario di Più Europa Riccardo Magi, Benedetto Della Vedova, Bruno Tabacci, Roberto Giachetti e Cécile Kyenge.

Attesi i protagonisti delle battaglie per i diritti civili

Non mancheranno soprattutto molti dei protagonisti delle campagne per i diritti civili che hanno accompagnato una parte fondamentale della vita pubblica dell’esponente radicale. Tra coloro che hanno già confermato la presenza ci sono Sergio D’Elia, Elisabetta Zamparutti, Filomena Gallo, Franco Corleone e Pier Virgilio Dastoli. La veglia in Piazza del Campidoglio rappresenterà così uno degli ultimi momenti pubblici di raccoglimento prima dei funerali di Stato di Emma Bonino. Un saluto collettivo nel cuore di Roma, con mondi e sensibilità politiche differenti riuniti nel ricordo di una protagonista di primo piano della storia politica e delle battaglie civili italiane.