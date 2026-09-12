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Pichetto “Dal blocco degli stretti vedo enormi difficoltà, riflessi sui prezzi dell’energia”

di Italpress - 12 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Per dovere devo cercare di essere ottimista, ma vedo enormi difficoltà. Prendere Bab al-Mandab significa bloccare anche l’Arabia Saudita, non soltanto l’area del Golfo Persico, gli Emirati e il Qatar. È quindi un segnale molto negativo, che va ad amplificare il riflesso sui prezzi“. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un’intervista a La Stampa. Dopo la proroga del taglio delle accise, “stiamo lavorando su varie ipotesi. Bisogna essere onesti: abbiamo una situazione di bilancio che non ci permette di andare avanti con sistemi a pioggia, validi per tutti”, spiega. “Stiamo quindi valutando percorsi selettivi, anche rispetto agli interessi delle varie categorie, dal settore trasporti ad altri settori. Naturalmente stiamo guardando anche agli spazi di manovra sul bilancio, nell’ottica di quello che potrà emergere quando a livello europeo avremo il dato finale sul rapporto deficit-Pil: 2,9%, 3%, o 3,1%. A quel punto capiremo con maggiore certezza i margini”, conclude Pichetto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).