Cronaca

Incidente per Daniel Maldini risultato positivo all’etilometro

Il giocatore del Cagliari, alla guida della sua Porsche Carrera, è stato sottoposto sul posto all’alcoltest: la prima prova ha fatto registrare un valore di 0,91 mg/l, la seconda di 0,89 mg/l

di Lino Sasso - 13 Settembre 2026

Incidente stradale a Milano per Daniel Maldini che è poi risultato positivo all’etilometro. Il giocatore del Cagliari è stato sottoposto al test dopo lo scontro avvenuto in via Caracciolo a Milano, nella zona Sempione. La Polizia Locale gli ha ritirato la patente, mentre il giocatore è stato trasportato in ospedale per accertamenti, dove è entrato in codice giallo. L’incidente si è verificato poco dopo le 5 del mattino e ha coinvolto due automobili e complessivamente sei giovani. Maldini, alla guida della sua Porsche Carrera, è stato sottoposto sul posto all’alcoltest: la prima prova ha fatto registrare un valore di 0,91 mg/l, la seconda di 0,89 mg/l.

L’incidente dopo Atalanta-Cagliari

Sabato Maldini era infatti a Bergamo con il Cagliari per la partita di Serie A contro l’Atalanta, vinta dai rossoblù per 2-1. Proprio l’attaccante aveva realizzato su calcio di rigore il gol decisivo della sfida. Dopo la gara il giocatore aveva scelto di trascorrere la serata a Milano prima di rientrare in Sardegna. Nelle prime ore del mattino è poi avvenuto lo scontro in via Caracciolo. Nell’incidente sono rimasti coinvolti complessivamente sei giovani. Alcuni hanno avuto bisogno dell’intervento dei sanitari e sono stati accompagnati nei pronto soccorso cittadini in codice giallo per gli accertamenti del caso. Per fortuna nello scontro nessuno è rimasto ferito in modo serio. Al di là dei danni alle vetture, le conseguenze più rilevanti sembrano essere proprio quelle per Daniel Maldini al quale dopo l’incidente è stata ritrovata la patente perché risultato positivo all’etilometro.