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Paese in vendita: costa solo 250mila euro

Clamoroso in Australia: tutti i dettagli

di Daniel Walker - 15 Giugno 2026

Un paese in vendita: in Australia fa discutere la città più piccola. Cooladdi costa meno di un appartamento.

Come comprare un’intera città al prezzo di un appartamento

Succede in Australia, dove Cooladdi, considerata una delle località più piccole del Paese, è ufficialmente in vendita per circa 400 mila dollari australiani, pari a poco più di 243 mila euro al cambio attuale.

Situata nello Stato del Queensland, a oltre 800 chilometri da Brisbane, Cooladdi conta oggi appena due residenti permanenti. Ed è diventata famosa negli anni per essere indicata come la città più piccola dell’Australia ancora dotata di un proprio codice postale e di servizi essenziali.

L’offerta comprende il cuore pulsante della comunità locale. Per primo, il Foxtrap Roadhouse, la struttura che svolge contemporaneamente le funzioni di pub, motel, ristorante, negozio di alimentari e ufficio postale.

In vendita ci sono inoltre una casa con quattro camere da letto, alcune unità ricettive e altre infrastrutture utilizzate dai pochi abitanti e dai viaggiatori che attraversano l’outback australiano.

Chi parte, chi può arrivare: un intero paese in vendita

A mettere sul mercato la località sono le attuali proprietarie, Carol Yarrow e Jo Cornel, che avevano rilevato il complesso nel 2023 con l’obiettivo di rilanciarlo. Dopo circa tre anni di gestione hanno deciso di passare il testimone per motivi personali e familiari.

La storia di Cooladdi è però molto diversa da quella attuale. Nel secolo scorso il centro abitato era un importante snodo ferroviario e arrivò a ospitare circa 270 residenti, con scuola, stazione di polizia, attività commerciali e servizi pubblici. Il progressivo declino del traffico ferroviario e la chiusura delle principali infrastrutture portarono però a un costante spopolamento, fino ad arrivare agli attuali numeri record.

Nonostante l’isolamento geografico, il piccolo centro continua ad attirare curiosi, turisti e viaggiatori che percorrono le grandi strade dell’entroterra australiano. Proprio per questo gli agenti immobiliari ritengono che la vendita possa interessare pensionati, imprenditori del settore turistico o persone in cerca di un radicale cambio di vita.

Cosa bisognerà fare

Più che acquistare una semplice attività commerciale, il futuro proprietario si troverà infatti a gestire gran parte della vita della comunità locale, assumendo ruoli che vanno dall’accoglienza dei visitatori alla gestione dei servizi postali, fino all’organizzazione delle attività quotidiane del piccolo insediamento nel cuore dell’outback australiano.