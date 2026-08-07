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Giornata mondiale: birra a fiumi ma meno alcol

Negli ultimi mesi i consumi globali hanno frenato, complici i prezzi che salgono e qualche rinuncia in Paesi da sempre grandi bevitori come la Cina e parte dell'Europa

di Dave Hill Cirio - 7 Agosto 2026

Giornata mondiale e fiumi di birra ma meno alcol: come sta cambiando il brindisi più famoso del mondo.

La giornata mondiale della birra

Ogni primo venerdì di agosto si festeggia la Giornata Mondiale della Birra, l’occasione perfetta per alzare i boccali in compagnia.

Ma se la voglia di fare un brindisi al pub con gli amici non passa mai di moda, la bionda più amata del pianeta sta vivendo una vera e propria rivoluzione. Numeri in leggero calo e nuovi gusti che stanno conquistando i banconi.

A fotografare questa trasformazione, le analisi degli esperti di BarthHaas, che raccontano un mondo della birra leggermente più “sotto tono” nelle quantità ma molto più curioso nelle novità.

Negli ultimi mesi i consumi globali hanno frenato, complici i prezzi che salgono e qualche rinuncia in Paesi da sempre grandi bevitori come la Cina e parte dell’Europa. Ma niente paura: la birra non è affatto in crisi, sta solo cambiando pelle.

Meno alcol

La vera regina della festa, infatti, è la birra analcolica. Da dimenticare le bevande senza gusto di una volta. Oggi le birre “zero alcol” o a bassissima gradazione sono buone, profumate e soprattutto popolarissime tra i giovani.

Far festa senza il cerchio alla testa il giorno dopo è diventato un vero e proprio stile di vita. I mastri birrai si stanno scatenando a inventare ricette ricchissime di luppolo e profumi che non ti fanno quasi accorgere dell’assenza di alcol.

Il futuro del settore

Insomma, i grandi marchi e i birrifici artigianali lo hanno capito benissimo: il futuro si gioca sulla qualità, sulle ricette green che rispettano l’ambiente e su bottiglie pensate per chi vuole godersi il sapore senza esagerare.

Che sia bionda, rossa, artigianale o rigorosamente alcol free, la birra dimostra ancora una volta di sapersi rinnovare mantenendo intatta la sua magia più grande: la voglia di stare insieme.

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