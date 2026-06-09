Pechino si oppone alla blacklist Usa delle aziende cinesi

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"Adotteremo misure necessarie per tutelare diritti legittimi"

di Askanews - 9 Giugno 2026

Milano, 9 giu. (askanews) – Pechino afferma di “opporsi fermamente” all’inserimento di aziende cinesi nella lista nera degli Stati Uniti, dopo che Washington ha aggiunto i giganti della tecnologia Alibaba e Baidu a una lista di aziende che, a suo dire, aiutano l’esercito cinese. “La Cina si è costantemente e fermamente opposta alla generalizzazione del concetto di sicurezza nazionale da parte degli Stati Uniti, alla creazione di liste discriminatorie sotto varie denominazioni e alla loro irragionevole repressione delle aziende cinesi – ha affermato Lin Jian, portavoce del ministero degli esteri cinese – Esortiamo gli Stati Uniti a correggere le loro pratiche errate e a cessare la loro irragionevole repressione delle aziende cinesi. La Cina adotterà le misure necessarie per tutelare con fermezza i legittimi diritti e interessi delle aziende cinesi”.