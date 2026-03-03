Sociale

“Perché ci sono sempre più ransomware sulle PMI e phishing soprattutto verso la pubblica amministrazione”

di Redazione - 3 Marzo 2026

Di Fabrizio Fiorini Docente in “Cyber-Security ed Information Privacy”

Negli ultimi anni, il panorama della sicurezza informatica ha subito una trasformazione significativa. In particolare, le piccole e medie imprese (PMI) e le istituzioni della pubblica amministrazione sono diventate obiettivi privilegiati per attacchi ransomware e phishing. Ma quali sono le ragioni di questo fenomeno?

Le PMI spesso non dispongono delle risorse necessarie per implementare soluzioni di sicurezza informatica robuste. A differenza delle grandi aziende, che possono investire in team di sicurezza e tecnologie avanzate, le PMI tendono a sottovalutare i rischi informatici. Questo le rende più vulnerabili agli attacchi. I dipendenti potrebbero non essere adeguatamente istruiti su come riconoscere e prevenire attacchi malware. Molte PMI utilizzano software e hardware non aggiornati, che possono contenere vulnerabilità sfruttabili. I ransomware, che criptano i dati delle vittime e richiedono un riscatto per il loro ripristino, sono diventati un modello di business fruttuoso per i criminali informatici. Le PMI, spesso in possesso di dati sensibili e preziosi, sono percepite come bersagli facili. Anche un piccolo riscatto può rappresentare una somma significativa per una PMI. Le PMI sono più inclini a pagare per recuperare rapidamente l’accesso ai propri dati e continuare le operazioni.

La pubblica amministrazione è un altro bersaglio privilegiato per gli attacchi di phishing. Diverse sono le motivazioni che spingono i criminali a colpire questo settore. Le amministrazioni pubbliche gestiscono informazioni personali e finanziarie che possono essere sfruttate. I criminali informatici utilizzano tecniche di phishing sempre più sofisticate, sfruttando eventi attuali o comunicazioni ufficiali per ingannare i dipendenti. Le tecnologie e le tecniche di attacco si sono evolute nel tempo, rendendo più facile per i criminali informatici colpire le PMI e la pubblica amministrazione. Gli attaccanti utilizzano strumenti automatizzati e tecniche avanzate per bypassare le misure di sicurezza. Molti attacchi di phishing si basano sulla manipolazione psicologica, rendendo difficile per le vittime riconoscere il pericolo.

Le conseguenze di un attacco ransomware o di phishing possono essere devastanti. Oltre al costo del riscatto, le PMI possono subire perdite significative dovute a interruzioni delle attività. Gli attacchi possono minare la fiducia dei clienti e degli utenti nei confronti di un ente pubblico o di un’azienda.

Il panorama delle minacce informatiche è in continua evoluzione, e le PMI e la pubblica amministrazione devono rimanere vigili. Investire in sicurezza informatica non è solo una spesa, ma un investimento fondamentale per garantire la sostenibilità e la fiducia degli utenti. Il panorama delle minacce informatiche è in continua evoluzione, e la crescente incidenza di ransomware sulle PMI e di phishing verso la pubblica amministrazione evidenzia la necessità di un approccio proattivo e strategico alla sicurezza informatica. Ecco alcuni punti chiave da considerare. Investire in sistemi di sicurezza informatica non è solo una spesa necessaria, ma un investimento cruciale per la sostenibilità e la reputazione a lungo termine di un’organizzazione. Le PMI, in particolare, devono considerare la sicurezza informatica come una priorità strategica, non solo un costo operativo. Creare una cultura della sicurezza informatica all’interno dell’organizzazione è fondamentale. Questo implica non solo la formazione dei dipendenti, ma anche l’implementazione di politiche di sicurezza chiare e la promozione di comportamenti responsabili nell’uso della tecnologia. Ogni dipendente deve sentirsi parte della soluzione, contribuendo a un ambiente più sicuro. Le PMI e le istituzioni della pubblica amministrazione possono trarre beneficio dalla collaborazione con altre organizzazioni e da reti di condivisione delle informazioni. La condivisione di esperienze, minacce e best practices può rafforzare la resilienza complessiva contro gli attacchi informatici. Essere preparati a rispondere a un attacco informatico è altrettanto importante quanto la prevenzione. Le organizzazioni dovrebbero avere un piano di risposta agli incidenti ben definito, che includa procedure per la comunicazione interna ed esterna, nonché strategie di recupero dei dati. Questo non solo riduce l’impatto di un attacco, ma contribuisce anche a mantenere la fiducia degli utenti. La tecnologia e le minacce informatiche sono in costante evoluzione; di conseguenza, le strategie di sicurezza devono essere riviste e aggiornate regolarmente. Le organizzazioni dovrebbero investire in audit di sicurezza e test di penetrazione per identificare e risolvere le vulnerabilità prima che possano essere sfruttate. Infine, è importante riconoscere che gli attacchi informatici non colpiscono solo le singole organizzazioni, ma possono avere ripercussioni più ampie sull’economia e sulla società. La protezione delle PMI e della pubblica amministrazione è cruciale non solo per garantire la loro operatività, ma anche per mantenere la fiducia del pubblico nelle istituzioni e nei servizi.

In conclusione, affrontare le minacce informatiche con una visione strategica e integrata è essenziale per garantire la sicurezza e la resilienza delle PMI e della pubblica amministrazione. Solo attraverso un impegno collettivo e un approccio proattivo sarà possibile ridurre il rischio di attacchi informatici e proteggere i dati e gli interessi di tutti gli utenti. La sicurezza informatica deve diventare una priorità condivisa, un impegno collettivo che coinvolge ogni membro dell’organizzazione e della comunità.