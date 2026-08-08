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Perquisizioni e sequestri a Napoli e Gioia Tauro, 1 arresto e 23 denunce

di Italpress - 8 Agosto 2026

NAPOLI (ITALPRESS) – Un arresto, 23 persone denunciate e un ingente quantitativo di materiale sequestrato, tra armi e rame. E’ il bilancio di un’operazione straordinaria di controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato a Napoli, all’interno del campo nomadi di Poggioreale, e a Gioia Tauro, nel Rione Ciambra.

Nel corso delle attività, gli agenti hanno identificato 347 persone (di cui 187 con precedenti di polizia), controllato 153 veicoli ed eseguito 24 perquisizioni domiciliari. Quattro cittadini stranieri sono stati accompagnati in Questura per la notifica di provvedimenti.

A Napoli, i controlli nel campo di Poggioreale hanno portato all’arresto di una donna di nazionalità rumena per detenzione illegale di arma da fuoco, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato di energia elettrica. Un’altra persona è stata denunciata per il possesso abusivo di una katana, mentre altri 22 soggetti sono stati deferiti per allacci abusivi alla rete elettrica pubblica. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati una pistola calibro 9 con caricatore, la spada giapponese e 8 quintali di cavi di rame

. Nel campo sono state identificate 65 persone maggiorenni (41 con precedenti) e 7 minorenni. A Gioia Tauro, le verifiche nel Rione Ciambra si sono concentrate su 24 perquisizioni domiciliari e sull’identificazione di 275 persone, di cui 139 già note alle forze dell’ordine. Sui 139 veicoli controllati, un camion con rimorchio e un’autovettura sono stati sequestrati perchè privi di copertura assicurativa.

Alle operazioni hanno collaborato anche Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco.

