Sociale

L’insostenibile leggerezza dei piatti

Il decreto irrobustisce piatti e posate, ma resta il solito paradosso: chiamiamo “riuso” ciò che spesso non sopravvive nemmeno al tragitto fino al portone

di Andrea Fiore - 27 Aprile 2026

Il decreto PNRR, convertito in legge il 20 aprile 2026, ha deciso che la sostenibilità non si misura più a slogan ma a bilancia. Piatti, posate, cannucce e agitatori pesati come se fossero lingotti d’oro: 45, 80, 110 grammi; 0,5 grammi per centimetro per tutto il resto. È la fine dei “riutilizzabili di fantasia”, quelli che si spaccavano al primo lavaggio ma si vendevano come soluzioni green. La legge interviene solo perché il trucco era diventato troppo sfacciato perfino per chi lo aveva tollerato. Non è un atto di coscienza: è un atto di imbarazzo.

I vantaggi sono tecnici, non virtuosi

Ora i produttori devono dire quanti lavaggi regge un piatto, se sopporta il calore, se entra in lavastoviglie o microonde.

È trasparenza obbligata, non conversione ecologica. I controlli diventano più semplici, le aziende serie smettono di competere con chi vende plastica travestita da riuso, e i “falsi riutilizzabili” spariscono dagli scaffali. Ma non raccontiamoci storie: non è sostenibilità, è manutenzione del mercato.

Gli effetti collaterali restano sotto la superficie

Un piatto più pesante può finire nella spazzatura esattamente come quello leggero. I prezzi saliranno, le piccole imprese soffriranno, e il consumatore dovrà decifrare etichette che sembrano istruzioni di sicurezza.

E poi c’è la realtà quotidiana: siamo lo stesso Paese in cui i sacchetti “riutilizzabili” del supermercato si rompono dopo due isolati, e la vera sfida non è salvare il pianeta ma arrivare a casa prima che la spesa si sparga sull’asfalto. La norma corregge i grammi, non i comportamenti.

Stiamo davvero migliorando il riuso o stiamo solo raffinando il nostro autoinganno, come quando chiamiamo “riutilizzabile” un sacchetto che non sopravvive al tragitto fino al portone?

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