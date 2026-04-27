Esteri

L’Iran presenta agli Usa una proposta per riaprire Hormuz, rinvio sul nucleare

di Flavia Romani - 27 Aprile 2026

L’Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz e per l’avvio di colloqui sul programma nucleare di Teheran in una fase successiva.

Lo riporta Axios. Secondo le fonti, la nuova proposta sarebbe stata presentata agli Stati Uniti tramite mediatori pakistani. “La diplomazia è in una fase di stallo e la leadership iraniana è divisa su quali concessioni sul nucleare debbano essere messe sul tavolo.

La proposta dell’Iran agli Usa

La proposta iraniana aggirerebbe questo problema, puntando a un accordo più rapido”, osserva Axios. Poi, la proposta “si concentra sulla risoluzione della crisi relativa allo Stretto e al blocco statunitense”. “Come parte di questo accordo – spiega Axios – il cessate il fuoco verrebbe esteso per un lungo periodo. Oppure le parti si accorderebbero su una fine definitiva della guerra.

Secondo la proposta, i negoziati sul nucleare inizierebbero solo in una fase successiva, dopo l’apertura dello stretto e la revoca del blocco”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe tenere oggi un incontro sull’Iran con i suoi principali collaboratori per la sicurezza nazionale e la politica estera per “discutere dello stallo nei negoziati e dei possibili prossimi passi”.