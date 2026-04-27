Esteri

Trump dopo l’attentato: “Non ho avuto paura. Viviamo in un mondo di matti”

di Claudia Mari - 27 Aprile 2026

Donald Trump ha raccontato di non aver provato paura dopo l’attentato durante la cena dei corrispondenti a Washington, sottolineando il proprio atteggiamento di fronte a situazioni critiche. “Non ho avuto paura, so come va la vita, viviamo in un mondo di pazzi”, ha dichiarato in un’intervista a CBS News, la prima rilasciata dopo l’episodio.

Trump dopo l’attacco, il ringraziamento a Melania

Il presidente ha poi parlato della moglie, Melania Trump, evitando di attribuirle apertamente emozioni di paura: “Non voglio dire che la Melania fosse spaventata” durante l’attacco alla cena dei media “perché a nessuno piace che si dica di loro che hanno paura”. Tuttavia, ha riconosciuto la gravità del momento: “È una donna intelligente, quando ci hanno detto di buttarci a terra ha capito che la situazione era grave. Chi non sarebbe stato spaventato?”.

Nel frattempo, la First Lady ha festeggiato il compleanno proprio il giorno successivo all’attacco. La Casa Bianca ha condiviso sui propri canali ufficiali un messaggio di auguri per i suoi 56 anni, celebrati il 26 aprile. Le immagini che la ritraggono visibilmente preoccupata mentre il Secret Service la metteva in sicurezza insieme al marito hanno fatto il giro del mondo. Trump l’ha lodata pubblicamente per il suo “coraggio e la pazienza”. Dopo un primo mandato caratterizzato da discrezione, Melania appare oggi più coinvolta e presente accanto al presidente.

Trump parla dopo l’attentato e fa polemica con i giornalisti

Durante l’intervista, Trump ha anche reagito con durezza alla giornalista di CBS che ha citato un passaggio del manifesto dell’aggressore, in cui si accusava il presidente con parole pesanti. “Non sono uno stupratore, né un pedofilo. E tu sei una persona orribile per aver letto queste parole. Dovresti vergognarti”, ha replicato.

Riguardo all’attentatore, ha dichiarato: “L’aggressore era un cristiano che poi si è radicalizzato ed è diventato anticristiano”, definendolo inoltre “una persona molta disturbata”.

Infine, Trump ha commentato con ironia la rapidità dell’uomo durante l’azione: “È stato velocissimo, la Nfl dovrebbe assumerlo”, ha detto riferendosi alla National Football League.

Tra i numerosi video diffusi online, uno in particolare ha attirato l’attenzione: mostra un uomo che continua tranquillamente a mangiare mentre intorno a lui scoppia il caos, ignorando gli ordini degli agenti di mettersi al riparo.