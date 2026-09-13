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Il galateo digitale: regole non scritte che migliorano la vita online

Chat, mail, vocali e commenti: la netiquette che forma e aiuta la nostra identità nel mondo virtuale

di Eleonora Ciaffoloni - 13 Settembre 2026

Noi tutti, nella vita (oseremmo dire ormai “offline”) abbiamo imparato nel tempo a modulare il modo in cui parliamo a seconda di chi abbiamo davanti. Dai bambini alle persone più adulte, dai contesti familiari a quelli lavorativi, dagli ambienti più informali a quelli più solenni. Non si tratta solo di una questione di educazione, o di cortesia – che, come sempre, è base necessaria – ma anche di consapevolezza: quella acquisita e che si ha per natura e per cultura. Un discorso che vale – come detto – nella vita di tutti i giorni e, considerando ormai i mezzi comunicativi attuali, anche nel mondo online. Tuttavia, nel grande mare magnum delle chat, delle call, delle videochiamate, dei gruppi WhatsApp e chi più ne ha più ne metta questo percorso è decisamente più complicato.

Il motivo? Mancano tanti segnali – e forse anche un po’ di esperienza. Perché online, come offline, non basta saper usare uno strumento, ma bisogna capire le implicazioni di come lo si usa. E qui entra in gioco la netiquette: un termine anni ’90 che sembrava appartenere ai forum, ma che oggi è tornato attuale. La comunicazione digitale occupa una parte enorme delle nostre giornate: inviamo decine di messaggi, scriviamo email, commentiamo sui social, prendiamo parte a riunioni in videochiamata. Eppure nessuno ci ha davvero insegnato come comportarci in questi ambienti. Abbiamo imparato a usare le applicazioni, ma non sempre a usarle bene.

Il galateo digitale, infatti, non è un elenco rigido di divieti, ma un insieme di regole di buon senso che hanno un obiettivo semplice: rendere la convivenza online più civile, più efficace e meno stressante. Perché dietro ogni schermo ci sono persone con emozioni, tempi e sensibilità diverse.

Spunta blu e vocali: il galateo digitale del tempo altrui

In questo mondo, c’è una piccola spunta blu che probabilmente ha creato più ansia di qualsiasi invenzione tecnologica degli ultimi anni. Quante volte abbiamo pensato: ha letto, perché non risponde? La verità è che il “visualizzato” non è una promessa di risposta. Le persone leggono un messaggio mentre sono al lavoro, in auto, o semplicemente quando non hanno il tempo di articolare una risposta. Il galateo digitale suggerisce di fare una distinzione fondamentale tra urgenza e disponibilità. Se qualcosa è davvero urgente una telefonata è lo strumento più corretto. Allo stesso modo, quando sappiamo di non poter rispondere subito, un “ti scrivo appena posso” evita incomprensioni e dimostra attenzione verso l’altro.

Altro grande protagonista è il messaggio vocale. Nato per essere uno strumento pratico, spesso si trasforma in un piccolo podcast di cinque, sei o dieci minuti. Il problema non è parlare, ma il tempo che chiediamo agli altri. Spesso chi riceve un audio deve trovare un momento tranquillo, indossare magari le cuffie e ascoltarlo fino in fondo. Per questo una delle regole non scritte è semplice: se ciò che dobbiamo dire richiede più di qualche minuto, forse conviene telefonare. I vocali brevi, invece, restano uno strumento utilissimo: trasmettono il tono della voce e riducono molti fraintendimenti che la chat può generare.

Chat di gruppo e tono di voce: quando la comunicazione si affolla

Ma quando il rumore supera il messaggio? Parliamo delle chat di gruppo. Ogni famiglia, classe scolastica e quasi ogni ufficio ha almeno una chat di gruppo. Alcune sono indispensabili, altre sembrano non conoscere mai la parola “fine”. È qui che il galateo digitale viene messo maggiormente alla prova. Al lavoro una chat nasce per condividere documenti e organizzare attività, ma può trasformarsi in un flusso infinito di meme, fotografie, auguri, buongiorno e decine di messaggi con scritto semplicemente “ok”. Il risultato è che le informazioni davvero importanti finiscono per perdersi. Vanno distinti i contesti: in un gruppo professionale è opportuno limitare gli argomenti extra lavoro e, soprattutto, evitare di scrivere fuori dall’orario lavorativo se il messaggio può attendere.

Contano i contesti, come detto, ma anche il tono. Perché scrivere online è molto diverso dal parlare. Mancano il sorriso, l’intonazione, lo sguardo e sono i dettagli grafici ad assumere significato. Una frase interamente in maiuscolo, viene percepita come un urlo; punti esclamativi ripetuti, possono sembrare un’accusa. Al contrario, un messaggio scritto con chiarezza, una grammatica curata e una punteggiatura corretta comunica professionalità e rispetto. Anche le emoji hanno un ruolo. Possono alleggerire il tono di una conversazione informale, ma non sempre sono adatte in un contesto lavorativo o quando si affrontano temi delicati. La regola è sempre la stessa: leggere il contesto prima ancora del messaggio.

Chat di gruppo e tono di voce: quando la comunicazione si affolla

E vale anche per i social, dove il confronto va per la maggiore. E qui entra in gioco un aspetto molto importante del galateo digitale: ogni nostra azione online contribuisce a costruire un’identità. Un commento scritto d’impulso, uno screenshot condiviso senza consenso o la diffusione del numero di telefono di qualcun altro possono avere conseguenze che vanno ben oltre il momento. Insomma, la vera regola è ricordarsi che siamo persone: perché il galateo digitale non riguarda solo la tecnologia, ma anche le relazioni. Le piattaforme cambieranno ancora, nasceranno nuovi modi di comunicare, ma il principio resterà identico: comportarsi online come ci comporteremmo davanti a qualcuno seduto di fronte a noi. Perché il vero lusso dell’era digitale non è comunicare di più, ma comunicare meglio.

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