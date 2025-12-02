Attualità

Pnrr, arriva l’ottava rata e Meloni esulta: “Ora riforme”

In arrivo 12,8 miliardi da Bruxelles. Finora incassati oltre 153 miliardi. Foti: "Lavoriamo alla nona"

di Cristiana Flaminio - 2 Dicembre 2025

È arrivata anche l’ ottava rata del Pnrr: Bruxelles ha sbloccato il pagamento di 12,8 miliardi. Che serviranno a pagare i progetti che riguardano la pubblica amministrazione, le migliorie in materia di appalti, le riforme sul turismo, gli investimenti in materia di energie rinnovabili ed economia circolare. L’importo complessivo è dato dall’addizione tra 9,7 miliardi che saranno erogati a titolo di prestiti e da ulteriori 3,1 miliardi pagati all’Italia come sovvenzioni. Decisive, per far andare a buon fine il pagamento, le 32 tappe chiave e gli obiettivi raggiunti. Misure che si riferiscono a progetti di educazione e innovazione per 8500 scuole tramite fondi europei e circa 200 progetti su rare forme tumorali.

Ottava rata Pnrr: Foti ora punta alla nona

La notizia, ufficiale nel pomeriggio di ieri con un comunicato giunto proprio da Bruxelles, ha galvanizzato il ministro agli Affari Europei, Tommaso Foti. Che ha subito rilanciato: “Siamo al lavoro per ottenere la nona rata”. I conti di Foti riferiscono che, finora, all’Italia sono andati “oltre 153 miliardi di euro” dall’avvio del piano. “Con il Pnrr stiamo costruendo tutti insieme un’Italia più forte, equa e all’altezza delle ambiziose sfide del futuro”. La prima, di queste sfide, sarà quello di ripagare il debito. Perché, come testimonia pure la composizione dell’ottava rata, gran parte dei fondi che l’Ue ha trasferito all’Italia dovranno essere rifusi a Bruxelles. Ma, come dice il saggio, a morire e a pagare c’è sempre tempo. E perciò è l’ora dei brindisi. A cui si unisce pure Giorgia Meloni. Che, sui social, ha espresso la sua soddisfazione per lo sblocco del pagamento dell’ottava rata del Pnrr.

Meloni: “In testa a tutti nell’attuazione del piano”

“L’approvazione da parte della Commissione europea del pagamento dell ottava rata del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro, conferma che siamo in testa nell’attuazione del Piano, con il conseguimento dei trentadue obiettivi previsti, in linea con i cronoprogrammi concordati a livello europeo”. E ancora: “Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi previsti, un risultato riconosciuto a livello europeo che dimostra la solidità del nostro impegno. Il Governo intende sfruttare questa occasione per realizzare cambiamenti strutturali duraturi: investiremo in riforme strategiche per rendere l’Italia più competitiva e capace di affrontare le sfide attuali”. Meloni infine ha promesso: “Proseguiremo su questa strada, con serietà e concretezza, attuando tutte le riforme e gli investimenti strategici necessari per il benessere della nostra Nazione e dei cittadini. Per un’Italia sempre più credibile e più forte”.