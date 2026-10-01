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Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, nuova Direzione Comunicazione e Public Affairs

di Italpress - 1 Ottobre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Una gestione sempre più integrata della comunicazione, del fundraising e delle relazioni con le istituzioni e gli stakeholder sul territorio. È questo il principio alla base della riorganizzazione avviata dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, presieduta da Carlo Tosti, con Paolo Sormani nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale. L’attuale Direzione Comunicazione e Fundraising amplia, quindi, il proprio perimetro di competenza assumendo la denominazione di Direzione Comunicazione e Public Affairs.

Alla comunicazione interna ed esterna e al coordinamento degli eventi e del fundraising – funzioni già presidiate dalla struttura – si aggiungono ora le relazioni istituzionali. L’obiettivo della nuova direzione è di contribuire a consolidare ancora di più il posizionamento pubblico e strategico del Policlinico Campus Bio-Medico mediante la gestione delle relazioni esterne e il dialogo costante con i media, le istituzioni, il territorio e la comunità. Attraverso una comunicazione integrata e coerente, la nuova direzione mira a promuovere un dialogo trasparente con tutti gli stakeholders guidato dai valori della centralità del paziente e del servizio alla persona.

La nuova direzione sarà guidata da Andrea Picardi, fino ad oggi direttore Comunicazione e Fundraising della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, dove è arrivato nel luglio 2024. Giornalista professionista classe 1984 – laureato in giurisprudenza all’Università di Roma Tor Vergata e con un master in comunicazione d’impresa e relazioni istituzionali alla Luiss Guido Carli – Picardi ha ricoperto in precedenza il ruolo di Advocacy, Institutional Events & Communication Management senior manager di Lottomatica e di segretario generale di Fondazione Lottomatica. Prima ancora è stato direttore della comunicazione e segretario generale dell’Istituto per la Competitività (I-Com) e redattore e cronista presso il telegiornale di T9, il Tg5 e Formiche.net.

Inoltre, nell’ambito di questa riorganizzazione, da oggi entra in questa nuova direzione anche Luca Di Cesare, in qualità di nuovo responsabile delle Relazioni istituzionali. Nato nel 1995 e con una laurea in giurisprudenza all’Università Roma Tre e un master in relazioni istituzionali alla Luiss Business School, Di Cesare arriva al Policlinico Campus Bio-Medico da Leonardo, dove ha ricoperto il ruolo di Expert Institutional Affairs.

– foto ufficio stampa Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico –

(ITALPRESS).