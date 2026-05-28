Attualità

Ponte 2 giugno: boom 22 milioni in viaggio e giro d’affari di 9 miliardi

Tutte le mete più frequentate nei prossimi giorni

di Daniel Walker - 28 Maggio 2026

Saranno circa 22 milioni turisti e gitanti che si muoveranno in occasione del ponte del 2 giugno per un giro d’affari che sfiora i 9 miliardi di euro.

Boom turisti

Numeri in lieve crescita rispetto allo scorso anno secondo le stime di Cna Turismo e Commercio. Un anticipo di vacanze estive grazie anche al meteo favorevole. Circa il 50% sceglierà mare e laghi. Dalla Riviera ligure e romagnola alle coste pugliesi e siciliane, dai laghi di Garda, Como e Maggiore – con località come Desenzano, Sirmione, Stresa e Verbania – fino alle spiagge della Sardegna.

Oltre il 25% invece farà tappa su città e borghi d’arte come Firenze, Roma, Venezia, Napoli e Palermo. Circa il 20% preferisce montagna e aree verdi, dalle Dolomiti all’Appennino fino ai parchi del Centro-Sud e alle isole.

I numeri del ponte del 2 giugno

In crescita anche il turismo dei laghi, con le principali destinazioni della Lombardia e del Piemonte. Dai laghi di Garda, Como, Iseo e Maggiore fino alle sponde piemontesi con Stresa, Verbania e il Lago d’Orta. Cresce pure il turismo termale con mete come Abano e Montegrotto, Sirmione, Chianciano, Saturnia e Ischia.

Saranno oltre 15 milioni con almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi.

Cna Turismo e Commercio sottolinea che si rafforza il modello del “turismo tutto l’anno”, che integra balneare, cultura, outdoor e benessere in un’offerta diffusa lungo tutto il Paese. Cresce la domanda di esperienze: escursioni tra mare e montagna, percorsi naturalistici, terme, musei, itinerari del gusto e del turismo enogastronomico.