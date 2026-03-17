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Potere globale e dominio dei mari. La logica nascosta dietro le grandi potenze

l concetto secondo cui il potere globale deriva dal controllo dei mari

di Marzio Amoroso - 17 Marzo 2026

Il potere globale non è soltanto una formula astratta della geopolitica, ma un meccanismo concreto che si costruisce attraverso infrastrutture, rotte commerciali, capacità militari e controllo degli spazi strategici. Potere globale significa soprattutto capacità di influenzare gli equilibri internazionali, e nella storia moderna questa capacità è sempre passata, direttamente o indirettamente dal mare. L’idea che il controllo degli oceani determini la forza di una nazione non appartiene al passato, ancor oggi continua a modellare le strategie delle potenze contemporanee, dalle democrazie occidentali alle economie emergenti dell’Indo-Pacifico.

Il mare come infrastruttura del mondo

Il mare non è un semplice spazio fisico, è la più grande infrastruttura del pianeta. Oltre l’80% del commercio mondiale viaggia via acqua, e le rotte marittime collegano economie, industrie e approvvigionamenti energetici. Chi riesce a garantire sicurezza, continuità e controllo su queste vie ottiene un vantaggio competitivo che nessun corridoio terrestre può eguagliare. Non si tratta solo di trasporti, il mare è un sistema globale che alimenta catene produttive, mercati finanziari e stabilità politica.

La logica del dominio marittimo

Il concetto secondo cui il potere globale deriva dal controllo dei mari nasce dall’osservazione storica. Le potenze che hanno dominato gli oceani hanno guidato anche l’economia mondiale. Il motivo è semplice. Una flotta efficiente permette di proteggere le rotte commerciali, proiettare forza militare a grande distanza, presidiare gli stretti strategici, veri colli di bottiglia del sistema globale, sostenere la crescita economica attraverso scambi sicuri e continui. Questa combinazione crea un circolo virtuoso, sicurezza, commercio, ricchezza, influenza. È un modello che ha definito l’ascesa di imperi e superpotenze.

Una teoria ancora attuale

Questa logica non è cambiata. Le tensioni nel Mar Cinese Meridionale, la competizione per il controllo degli stretti, la corsa alle flotte oceaniche e la militarizzazione delle rotte energetiche dimostrano che il mare resta il vero campo di confronto tra potenze. Anche oggi, chi controlla gli oceani controlla la circolazione delle merci, delle risorse e della forza militare. In altre parole, controlla una parte decisiva del potere globale.

Un principio antico, una sfida moderna

Il dominio dei mari non è più solo una questione di cannoniere e porti fortificati. Oggi significa tecnologia, logistica, infrastrutture digitali sottomarine, capacità di sorveglianza e resilienza delle catene di approvvigionamento. Ma la logica resta identica, chi presidia gli oceani influenza il destino del mondo, e nel nuovo equilibrio multipolare, questa verità con Hormuz è tornata al centro del dibattito strategico internazionale.

Tensioni nello Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz resta uno dei passaggi più sensibili del pianeta. Qui transita una quota decisiva del petrolio mondiale, e ogni incidente provoca immediati scossoni sui mercati. La guerra in Iran, le minacce e gli attacchi della Guardia Rivoluzionaria iraniana, i sequestri di navi e la presenza militare statunitense mantengono l’area in costante tensione. In questo corridoio largo poche decine di chilometri si intrecciano sicurezza energetica, rivalità regionali e competizione tra potenze. È il luogo dove una scintilla può trasformarsi rapidamente in crisi internazionale.