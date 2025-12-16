Attualità

Premio Le Ragioni della Nuova Politica: un riconoscimento al valore umano

di Cinzia Rolli - 16 Dicembre 2025

Da sinista Stefano Polli, Sara Iannone, Carmine Masiello e Federico Silvio Toniato

Si è tenuta il 12 dicembre a Roma la XXII edizione della cerimonia di premiazione La Colomba della Civiltà all’interno dell’evento annuale del premio Le Ragioni della Nuova Politica.

Presso la sala Vanvitelli dell’Avvocatura Generale dello Stato, la giornalista RAI Camilla Nata, ha presentato l’evento insieme a Sara Iannone che presiede L’alba del Terzo Millennio APS, Associazione isitutrice del premio nel lontano 1996. Quest’anno l’apertura della cerimonia ha visto l’autorevole riflessione del Professor Ortensio Zecchino sull’attività dei cattolici nella gestione della Res Publica.

I premiati

Le finalità dell’iniziativa sono state sottolineate con forza da Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato Generale dello Stato: individuare le eccellenze nei diversi settori della società per l’impegno dimostrato. Il primo premio viene conferito a Carmine Masiello, Generale C.A. Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano. Egli si pregia anche del soprannome onorifico Aquila 1 proprio dei Comandati della Brigata Paracadutisti Folgore. L’Aquila infatti è simbolo di forza e visione ed il numero uno indica l’essere al comando supremo, il vertice.

Si prosegue con la premiazione di Marco Minniti, Presidente Fondazione Med – Or, ex Ministro dell’Interno, più volte Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche con delega ai servizi segreti. Discorso che ispira il suo, un invito a credere nei valori, negli ideali, nella politica. “Chi effettua una scelta di campo deve tener presente che esiste un limite che si chiama: istituzioni; coloro che sono chiamati a svolgere compiti pubblici diventano uomini e donne delle istituzioni della Repubblica”.

Riceve il premio subito dopo Annalisa Imparato, Sostituto Procuratore della Repubblica, studiosa dei fenomeni geopolitici internazionali, docente della scuola di polizia di Caserta. Ella scrive anche sulle più autorevoli riviste delle Forze Armate, tiene corsi di perfezionamento per professionisti all’Università Vanvitelli ed è attiva nel contrasto della violenza di genere.

Le Ragioni della Nuova Politica: le altre onorificenze



A seguire Francesco Saverio Marini, Giudice Costituzionale e magistrato ordinario in Vaticano, studioso e insegnante di diritto pubblico con incarichi anche di consulente giuridico del Governo e con numerose pubblicazioni scientifiche all’attivo. Egli conosce a pieno le ragioni della nuova politica ed è in grado di far dialogare persone con diverse personalità e opinioni.

Riceve il riconoscimento La Colomba della Civiltà anche Vittorio Emanuele Parsi, Ordinario di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica del Sacro Cuore, membro di una commissione di studio di estremismo jihadista. Il premio gli viene consegnato dal Generale Maurizio Fioravanti. Nelle sue parole la preoccupazione per la situazione internazionale attuale. “Vecchi nemici risorgono e alcuni amici sembrano cambiare posizionamento. Spesso la sopravvivenza richiede ambizione, non ambizione di protagonismo, ma quella di assumerci le nostre responsabilità”.

Un’ altra onorificenza viene consegnata a Daria Perrotta, Ragioniere Generale dello Stato, docente all’Università Luiss Guido Carli. “Le istituzioni sono espressione di grande forza ma anche di grande fragilità e ciò consente che la natura scelga quale delle due parti debba prevalere, sono gli uomini a fare la differenza”.

A seguire la consegna del premio a Stefano Polli, Vicedirettore dell’Ansa. Con le sue parole evidenzia come il giornalismo sia in crisi, passando da un vecchio modello che non funziona più ad uno nuovo che ancora non si conosce bene. Inoltre si parla del problema delle fake news che viaggiano veloci sulla rete.

Altra premiata Sr Piera Ruffinatto, Presidente della Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione Auxilium. La missione è quella di educare le nuove generazioni con particolare attenzione alle donne. E’ l’educazione la chiave di volta per costruire una società più giusta e solidale.

Altro premio a Federico Silvio Toniato, Segretario Generale del Senato della Repubblica il quale spiega come le parole coscienza, pubblico e Stato non debbano incontrare esitazioni. Due targhe speciali sono state consegnate ai titolari di imprese innovative ed etiche: Davide Caiazzo, Presidente DC Academy e Savino Novelli, A.D. Novelli Group Investment .

L’appuntamento per il prossimo anno

L’appuntamento è alla prossima edizione per incontrare nuovi premiati con un trofeo realizzato dal maestro Benedetto Robazza che rappresenta una meravigliosa opera d’arte. Le persone selezionate avranno diversi percorsi di vita ma saranno uniti da ideali, valori e attività tangibili volte a realizzare l’interesse della società.