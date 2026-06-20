Cultura & Spettacolo

Annunciati a Salerno i riconoscimenti per le 4 categorie in concorso – narrativa, saggistica, graphic novel, libri per ragazzi – della VI dizione del Premio ideato da Comieco e dedicato alla letteratura ambientale

di Angelica Luna - 20 Giugno 2026

Sono “Calura” di Saverio Gangemi, “Il turismo che non paga” di Cristina Nadotti, “Stardust – Polvere di stelle” di Hannah Arnesen, “Il quarto spirito” di Roberto Grassilli e Francesco Faccia, i vincitori del Premio Demetra 2026, dedicato alla letteratura ambientale e promosso da Comieco, quest’anno in collaborazione con SalernoLetteratura Festival.

L’annuncio è stato dato a Salerno, dove sono stati consegnati i premi per tre delle quattro categorie in concorso – Narrativa, Saggistica e Graphic Novel – mentre la sezione dedicata ai Libri per ragazzi sarà premiata all’Elba Book Festival. A ciascun vincitore è stato attribuito un premio in denaro di 1.500 euro.

I VINCITORI PER CATEGORIA:

Nella sezione Narrativa si impone “Calura” di Saverio Gangemi (Rubbettino), che racconta la vita di un paese sconvolto da un caldo insopportabile, dove un misterioso albero diventa rifugio e simbolo di resistenza per la comunità.

Per la Saggistica, il premio va a Cristina Nadotti con “Il turismo che non paga” (Edizioni Ambiente), un’analisi critica del fenomeno turistico in Italia che mette in luce le sue ricadute sociali, ambientali ed economiche sulla comunità.

Nella categoria Graphic Novel vince “Stardust – Polvere di stelle” di Hannah Arnesen (Orecchio Acerbo), un’opera che parla di ecologia in modo inedito, unendo scienza, arte e poesia.

La sezione Libri per ragazzi ha premiato “Il quarto spirito” di Roberto Grassilli e Francesco Faccia (Sabir), che affronta i temi ambientali con un linguaggio accessibile alle nuove generazioni.

Visto il valore e il gran numero di opere quest’anno candidate (82), la giuria– presieduta da Ermete Realacci – ha assegnato anche alcuni premi speciali: a “Clima ingiusto” di Giovanni Carrosio e Vittorio Cogliati Dezza (Donzelli), dedicato alle disuguaglianze generate dalla crisi climatica, mentre il riconoscimento della Giuria dei lettori è andato a “I diari del lupo” di Andrea Cassini (Nottetempo), nato dalle lunghe passeggiate sulle tracce di un animale che ha rischiato l’estinzione e poi conosciuto una rinnovata presenza.

PARTNER E SOSTENITORI

L’edizione 2026 del Premio Demetra è stata realizzata con il supporto di: Seda International Packaging Group (Main Sponsor), Fondazione Symbola, Salerno Pulita, 100% Campania, Boccia Industria Grafica S.p.A. e Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.