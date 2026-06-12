Esteri

Problema tecnico all’aereo del Papa in Spagna

Re Felipe lo accompagna fuori dal velivolo e resta con lui all'aeroporto di Tenerife

di Maria Graziosi - 12 Giugno 2026

Un problema tecnico all’aereo del Papa, Leone scende dal velivolo e il re Felipe di Spagna lo accompagna in sala vip all’aeroporto di Tenerife. Il volo Iberia che avrebbe dovuto riportare il Pontefice a Roma al termine del viaggio apostolico nella penisola iberica ha registrato qualche problema di natura tecnica. Il Santo Padre ha atteso pazientemente, finché ha potuto, che chi di dovere riuscisse ad avere ragione dell’inconveniente in tempi celeri. Ma questi si stanno allungando. E il Re ha deciso di scendere in campo direttamente.

Problema tecnico all’aereo del Papa

Il Re Felipe ha raggiunto l’aeromobile dove c’era il Pontefice che aspettava di poter ripartire. Sua maestà s’è informato di cosa fosse accaduto. E dei tempi che ci vorranno per sbarazzarsi dell’incomodo. In attesa di superare il problema tecnico all’aereo, Leone e il Re sono scesi e si sono recati all’interno dell’aeroporto dove attendono novità, si spesa positive, sul volo che dovrebbe riportare Prevost dalla Spagna fino a Roma.

Una visita lunga e piena di significato

Il problema tecnico all’aereo non sembra, però, cancellare né la gioia né il significato profondo della lunga e intesa visita che Papa Leone ha tenuto in Spagna. Dall’intervento in Parlamento fino al rosario in piazza, gli incontri coi fedeli, gli stadi gremiti. Come una rockstar. Il bilancio che Prevost può trarre dal viaggio pastorale è più che positivo.