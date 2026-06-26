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Progetto Topclub, studenti a scuola di sicurezza stradale con la Fiat Topolino

di Italpress - 26 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – FIAT conclude con successo il proprio impegno nella formazione delle nuove generazioni nelle scuole italiane con la seconda edizione di “TOPCLUB – A scuola di Sicurezza Stradale con FIAT”, il progetto educational dedicato ai giovani per promuovere una cultura della mobilità responsabile, sostenibile e consapevole. La scuola rappresenta un presidio fondamentale per la crescita dei cittadini di domani: in questo contesto, la sicurezza stradale non è solo rispetto delle regole, ma un valore centrale per il benessere collettivo. Comprendere le dinamiche della strada e sviluppare comportamenti corretti è un passo essenziale per diventare guidatori responsabili. Promossa da FIAT in collaborazione con UNASCA e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’iniziativa – ideata e gestita da NEWAYS – ha coinvolto, nell’anno scolastico 2025-2026, 747 classi e 17.983 studenti delle scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio nazionale.Il progetto mira a sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale e della mobilità elettrica, promuovendo comportamenti corretti indipendentemente dal mezzo utilizzato: dalla bicicletta all’auto, dal monopattino alla microcar, fino agli spostamenti a piedi e con il trasporto pubblico. Un ruolo chiave sarà svolto anche da insegnanti e famiglie, per amplificare l’impatto educativo e favorire un approccio condiviso e responsabile alla mobilità. Al centro dell’iniziativa si conferma FIAT Topolino, innovativo quadriciclo elettrico 100% guidabile a partire dai 14 anni. Compatta, accessibile e sostenibile, Topolino rappresenta una nuova soluzione di mobilità urbana che contribuisce a ridurre le emissioni e a offrire uno strumento concreto per muoversi in modo responsabile ed eco-friendly. Grazie al suo successo commerciale, FIAT Topolino è oggi il quadriciclo elettrico più venduto in Italia, confermandosi come punto di riferimento nel segmento della nuova micro-mobilità urbana.Il progetto si articola in due fasi complementari.Formazione in classe. Le classi aderenti hanno ricevuto un kit didattico digitale, sviluppato in linea con le Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’Educazione civica.Il percorso formativo include sei moduli didattici dedicati a mobilità elettrica e sostenibile, approfondimenti su sicurezza stradale, dati statistici italiani ed europei, focus su comportamenti corretti alla guida e contenuti su patente e autoscuola. Al termine del percorso, gli studenti hanno completato un questionario finale per verificare le competenze acquisite e ottenere un attestato valido per crediti formativi, in accordo con il proprio istituto. La compilazione del test ha consentito inoltre di partecipare al Concorso a Premi TOPCLUB: tra i partecipanti che risponderanno correttamente sarà estratto un vincitore che riceverà una FIAT Topolino in comodato d’uso gratuito per sei mesi, insieme a un voucher da 500 euro per l’acquisto d i materiale tecnologico destinato alla propria scuola.La seconda fase del progetto ha previsto un tour di 20 incontri formativi nelle scuole aderenti, durante i quali esperti di UNASCA e della Polizia di Stato hanno approfondito le tematiche della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, coinvolgendo attivamente gli studenti. I ragazzi hanno inoltre avuto l’opportunità di esplorare i principi della guida elettrica e di partecipare a test drive a bordo di FIAT Topolino, sotto la supervisione di driver professionisti, direttamente negli spazi degli istituti scolastici. Il percorso di incontri si è concluso con un appuntamento speciale, presso la sede torinese di Stellantis Italia, che ha coinvolto le famiglie e i loro figli con più di 14 anni. L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di condivisione e sensibilizzazione, estendendo i valori del progetto non solo agli studenti ma anche al contesto familiare, per promuovere una cultura della sicurezza stradale sempre più diffusa e partecipata.

– Foto ufficio stampa Stellantis –(ITALPRESS).