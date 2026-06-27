Torino

Nel giardino di Guido Gozzano si incontrano letteratura e teatro

di Redazione - 27 Giugno 2026

Visite guidate e pièce teatrale con il maestro Oreste Valente

La letteratura del territorio e l’arte drammatica si fondono in un appuntamento culturale presso Villa Meleto, ad Agliè, nel Torinese. Domenica 5 luglio, a partire dalle 15, la storica casa-museo in stile liberty, che fu la dimora del celebre poeta crepuscolare Guido Gozzano, aprirà i suoi cancelli per ospitare una ricca rassegna di incontri letterari e performance teatrali di elevata qualità. L’evento nasce dalla sinergia e dalla collaborazione tra Lilita Conrieri e la casa editrice Edizioni Pedrini, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, architettonico e letterario del Canavese attraverso un appuntamento accessibile al grande pubblico.

Il programma della giornata si svolgerà all’interno del suggestivo giardino della Villa. Alle 15.30, ad aprire ufficialmente la manifestazione, sarà l’intervento introduttivo di Lilita Conrieri. Subito dopo la parola passerà alla letteratura locale con due importanti presentazioni editoriali di opere pubblicate da Edizioni Pedrini. Il primo autore a salire sul palco sarà Valerio Camillo Grosso, che presenterà “Insaziabili”, opera che si distingue per essere il primo fantasy-horror interamente ambientato nel territorio del Canavese. Alle 16.30 l’attenzione si sposterà su tematiche di attualità ed ecologia, con l’intervento di Simona Vogliano, che racconterà al pubblico del suo romanzo “Il canto del torrente”, opera intensa, incentrata sulla preservazione ambientale in Val Chiusella e sulla fiera resistenza di un’intera popolazione a difesa del proprio territorio. Il culmine della giornata culturale è previsto perle 17.30, quando il giardino di Villa Meleto si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. Il maestro Oreste Valente, reduce dal grande successo ottento durante la sua recente tournèe internazionale a Praga, porterà in scena il suo acclamato monologo “Il Dante della Pace”. In concomitanza con la rappresentazione teatrale, il pubblico avrà la possibilità di acquistare il volume biografico dello stesso artista, intitolato “Innamoratamente O restando Dante”. Durante l’intero pomeriggio, i visitatori e gli appassionati potranno conquistare e acquistare un’ampia sezione di volumi del catalogo delle edizioni Pedrini, presso lo spazio espositivo appositamente allestito.

Tra le proposte di maggiore rilievo, si segnalano titoli di forte importanza locale e storica, come “Una volta c’era Ivrea e Canavese”, la celebre opera “Una partita a scacchi”, di Giuseppe Giacosa, e il titolo di Nino Costa “J’àutre bestie”. Parallelamente agli eventi sul palco, la giornata offrirà l’opportunità di riscoprire gli interni di Villa Meleto. Saranno infatti attivate le visite guidate all’interno della casa-museo liberty, un viaggio nel tempo per immergersi nel romanticismo e nell’universo poetico di Guido Gozzano. Il percorso guidato prevede due turni di partenza: il primo gruppo alle ore 15, il secondo alle ore 16. Le visite avranno una durata di circa 45 minuti.

Per garantire la miglior fruizione possibile dell’esperienza, l’accesso alla asa-museo avverrà solo su prenotazione e fino al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili. L’ingresso prevede una quota di partecipazione fissa pari a 6,50 euro a persona.

Info: 393 9988875

Mara Martellotta

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