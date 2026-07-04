Putin scrive a Trump: “Responsabili della sicurezza mondiale”
Il messaggio del Cremlino per i 250anni dall'indipendenza Usa: "Fiducia in relazioni eque e costruttive tra Mosca e Washington"
Vladimir Putin scrive a Donald Trump in occasione del 4 luglio. È festa grande negli Stati Uniti per la celebrazione del 250esimo anniversario dall’indipendenza dalla Gran Bretagna. E nemmeno il Cremlino, forse un po’ a sorpresa (o forse no, a ben vedere), ha voluto salutare l’evento. Il presidente della Federazione russa ha mandato un telegramma alla Casa Bianca. In cui ha fatto le congratulazioni all’America per l’anniversario e ha ribadito l’importanza del dialogo tra le due potenze.
Putin scrive a Trump per il 4 luglio
Nel telegramma, Putin ricorda a Trump i motivi di vicinanza tra Mosca e Washington più che quelli che (per decenni…) le hanno tenute divise. “Nel corso di due secoli e mezzo, molte pagine significative sono state scritte nella storia delle relazioni tra le nostre nazioni. Abbiamo combattuto come alleati in due guerre mondiali, liberando insieme l’umanità dagli orrori del nazismo, e successivamente abbiamo svolto un ruolo fondamentale nel plasmare le basi dell’ordine mondiale contemporaneo”. Parole che arrivano proprio mentre il tycoon ha deplorato il comunismo e giurato che mai gli States cederanno al socialismo.
“Siamo responsabili della sicurezza mondiale”
Putin, però, ha voluto ricordare a Trump il ruolo che Usa e Russia hanno sempre avuto nel corso degli anni. Anzi, quasi dell’ultimo secolo. “Oggi, la Russia e gli Stati Uniti, in quanto due maggiori potenze nucleari al mondo, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionali”. Quindi la conclusione: “Sono fiducioso – ha continuato – che l’instaurazione di relazioni costruttive, eque e reciprocamente vantaggiose tra Mosca e Washington serva gli interessi non solo dei nostri popoli, ma anche dell’intera comunità internazionale”. Che siano prove di disgelo anche verso il fronte Kiev? Chissà, intanto il presidente Usa incassa.
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