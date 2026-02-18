Attualità

Ramadan e Quaresima iniziano “insieme”, la lettera di Zuppi

Il presidente della Cei: "Incontro profondo tra i nostri cuori e le nostre vite"

di Pietro Pertosa - 18 Febbraio 2026

Ieri è iniziato il Ramadan e oggi, Mercoledì delle Ceneri, parte pure la Quaresima. Dopo il Carnevale, inizia un momento di preghiera, digiuno e riflessione. Che per coincidenza parte a distanza di ventiquattro ore. Una coincidenza, questa, che non è sfuggita di certo al presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi. Che, anzi, si è felicitato e in una lettera indirizzata alla comunità islamica di Bologna ha parlato della necessità di dedicare questo tempo agli altri, alla solidarietà e alla preghiera.

Ramadan e Quaresima iniziano adesso

Zuppi ha scritto: “Colgo questa bella coincidenza nel calendario come simbolo di un incontro profondo tra i nostri cuori e le nostre vite, che ci spinge alla ricerca di vie comuni di pace e collaborazione”. E dunque ha proseguito: “Il dilagare delle cattive notizie assordanti non ci impedisca di percepire il suono delicato dell’enorme quantità di gesti concreti di solidarietà e benevolenza che caratterizza la vita quotidiana, a casa, al lavoro, a scuola, nel tempo libero”.

Dialogo interreligioso tra hadith e Vangelo

“Tra i vostri detti più belli – prosegue Zuppi rivolgendosi agli islamici – leggo che fa parte della fede anche soltanto togliere un sasso d’inciampo dalla strada. E sappiamo che sono i più deboli a cadere. Mi ricorda il detto evangelico sulla ricompensa divina assicurata a chi offre anche soltanto un bicchiere d’acqua fresca”. E ancora: “”La pace nel nostro cuore tra di noi e nel mondo inizia da un cuore disarmato. Solo colui che ha un cuore libero può possedere la pace. La pace non è un fatto geografico ed esteriore; sono io che devo farmi uomo di pace. Per questo dobbiamo non sopportare alcuna violenza nel nostro cuore e nelle nostre relazioni. Disarmiamoci dalle parole offensive, scortesi, dai pregiudizi, dai modi ideologici che non lasciano spazio all’umanità altrui, dalla supponenza che respinge”. Il Ramadan è iniziato, la Quaresima pure.