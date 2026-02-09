Cronaca

Rissa a colpi di mannaia nel parco di Camponogara. Escalation notturna tra giovanissimi

di Marzio Amoroso - 9 Febbraio 2026

Una violenta rissa ha lasciato sgomenta un’intera comunità, trasformando un banale litigio in discoteca in un episodio di violenza organizzata, armata e pericolosamente lucida. Quanto accaduto al parco Parolin di Camponogara non è stato un semplice scontro tra ragazzi, ma una vera spedizione punitiva che ha coinvolto minorenni, armi improprie e un inseguimento in auto finito nel peggiore dei modi.

Dalla discoteca al parco

Secondo le ricostruzioni fornite dagli investigatori, tutto avrebbe avuto origine in una discoteca di Noale, dove alcuni sguardi e apprezzamenti rivolti a una ragazza avrebbero generato un primo accenno di rissa. Il confronto sembrava essersi chiuso lì, ma in realtà è stato solo l’inizio. Ore dopo, il gruppo coinvolto nel litigio è stato raggiunto al parco da una Volkswagen Polo, arrivata con l’intento evidente di regolare i conti.

Armi in mano e aggressione improvvisa

Dall’auto sarebbero scesi due giovani, uno dei quali minorenne, armati di mannaia, spranga e martello. L’attacco è stato immediato e violento. Tre ragazze presenti hanno tentato di frapporsi per evitare il peggio, ma una di loro è rimasta ferita ed è stata proprio lei a chiamare i soccorsi. L’episodio, già grave, ha assunto contorni ancora più drammatici quando la Polo è ripartita all’inseguimento di alcuni ragazzi in fuga.

L’investimento e l’impatto finale

Durante la manovra, un 17enne è stato investito, è caduto a terra battendo la testa e riportando un trauma cranico. L’auto, fuori controllo, ha poi abbattuto un cestino di cemento prima di schiantarsi contro un albero. Sei giovani sono rimasti feriti in totale, alcuni in modo serio. Il minorenne alla guida sarebbe risultato positivo ad alcol e sostanze stupefacenti, un dettaglio che aggrava ulteriormente il quadro.

Indagini in corso

Cinque ragazzi sono stati denunciati, tre dei quali minorenni. Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire ogni passaggio della notte, analizzando testimonianze e filmati.