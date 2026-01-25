Cronaca

Il lato violento del tifo. Scontri in A1 tra i tifosi di Napoli e Lazio

di Lino Sasso - 25 Gennaio 2026

Ancora scontri tra tifosi in autostrada: questa volta i gruppi di ultras coinvolti sono quelli di Lazio e Napoli. La rissa tra le due tifoserie si è verificata all’alba di oggi lunga l’autostrada A1, causando il blocco temporaneo della carreggiata nord e un massiccio intervento delle forze dell’ordine. I disordini hanno coinvolto i tifosi del Napoli in viaggio verso Torino e quelli della Lazio che rientravano dalla trasferta di Lecce. Secondo le prime ricostruzioni, i due gruppi sarebbero entrati in contatto nel territorio della provincia di Frosinone. L’incontro, avvenuto lungo la stessa arteria autostradale, è rapidamente degenerato in un fronteggiamento violento. Numerosi partecipanti, molti dei quali con il volto coperto, si sono affrontati utilizzando mazze e bastoni. L’episodio ha costretto la Polizia Stradale a interrompere la circolazione per alcuni minuti per ripristinare la sicurezza.

Il blocco dei tifosi laziali a Monteporzio Catone

Ricevuta la segnalazione del contatto, è scattato immediatamente un piano di monitoraggio degli spostamenti dei tifosi laziali lungo l’autostrada A1. Circa 80 ultras biancocelesti, a bordo di van e auto private, sono stati intercettati al casello autostradale di Monte Porzio Catone dalle pattuglie della Polizia di Stato. Il gruppo, proveniente da Lecce, avrebbe tentato di eludere i controlli evitando i principali caselli di ingresso nella Capitale. Una volta bloccati, i tifosi sono stati identificati anche con il supporto della Polizia Scientifica. Durante l’intervento, da uno dei van alcuni occupanti hanno lanciato sul ciglio della strada oggetti atti ad offendere, tra cui mazze e coltelli da cucina. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato e i passeggeri del mezzo accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito.

L’autostrada come arena degli scontri tra tifosi

Ulteriori tifosi della Lazio, che viaggiavano a bordo di un pullman, sono stati intercettati nella zona di Piazza Don Bosco, a Roma. Alla vista degli agenti, alcuni passeggeri hanno tentato di sottrarsi ai controlli, ma sono stati successivamente rintracciati. Diversi di loro sono stati trovati in possesso di taglierini e petardi. All’interno del pullman, infine, gli agenti hanno rinvenuto caschi, aste e altro materiale pirotecnico, anch’esso posto sotto sequestro. Gli scontri in autostrada tra tifosi del Napoli e della Lazio riaccendono l’allarme sulla violenza legata al tifo organizzato e sulla sicurezza delle trasferte calcistiche. Tanto più dopo quanto accaduto appena una settima fa, sempre su un tratto dell’A1, tra i supporter di Roma e Fiorentina. L’episodio ha spinto il Viminale a bloccare le trasferte delle due tifoserie fino alla fine del campionato. Di certo, anche per il caso odierno saranno valutati provvedimenti restrittivi, come Daspo o stop alle trasferte.