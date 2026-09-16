Roger Waters contro Ed Sheeran: c’è chi fa cosa giusta e chi lo str…

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L’attacco dopo la bufera per l’esclusione di Macklemore dal tour

di Askanews - 16 Settembre 2026

Roma, 16 set. (askanews) – Roger Waters, co-fondatore dei Pink Floyd, ha attaccato Ed Sheeran in un videomessaggio sui social dopo l’esclusione di Macklemore dal Loop Tour dell’artista britannico. Il rapper Usa aveva fatto dichiarazioni sul conflitto a Gaza durante il concerto al MetLife Stadium, in New Jersey, dove si esibiva in apertura, chiedendo pubblicamente “Free Palestine” prima di esibirsi in “Hind’s Hall”.

Dopo la sua performance la partecipazione ai concerti di Ed Sheeran è stata annullata. Il cantante ha scritto sui social di essere “inorridito dal conflitto tra Israele e Palestina” ma ha precisato di non volersi schierare. Roger Waters lo ha attaccato pubblicamente.

“Al mondo ci sono solo due tipi di persone, quelle che fanno la cosa giusta come il rapper Macklemore e poi ci sono altre persone, molte purtroppo che.., sono degli str..zi che fanno la cosa sbagliata” ha detto in video. In segno di protesta e di solidarietà con Macklemore tutti i gruppi di supporto del tour di Ed Sheeran hanno annunciato di essersi ritirati.