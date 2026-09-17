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Arriva l’autunno, ecco i cibi giusti per blindare il sistema immunitario

Puntare su frutta, verdura e alimenti ricchi di vitamine e antiossidanti è una strategia semplice e concreta.

di Gianluca Pascutti - 17 Settembre 2026

Con l’arrivo dell’autunno cambiano luce, temperature e abitudini. Cambia anche ciò che troviamo sui banchi del mercato. È il momento perfetto per scegliere cibi di stagione che aiutano a rafforzare le difese immunitarie e preparare l’organismo ai primi freddi. Puntare su frutta, verdura e alimenti ricchi di vitamine e antiossidanti è una strategia semplice e concreta.

Vitamina C, agrumi, melograno e frutta autunnale

La vitamina C resta un pilastro per il sistema immunitario. In autunno compaiono mandarini e arance, ottimi da consumare a colazione o come spuntino. Questi agrumi aiutano a ridurre la durata dei raffreddori e supportano le difese immunitarie. Il melograno è un altro protagonista della stagione. I suoi chicchi rossi sono ricchi di antiossidanti che proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Anche mele, uva nera e kaki portano fibre e vitamine preziose per l’equilibrio intestinale, base importante per un sistema immunitario efficiente.

Zucca, cavoli e verdure a foglia

Tra i cibi autunnali spicca la zucca, ricca di betacarotene, precursore della vitamina A. Questa vitamina sostiene le mucose respiratorie, spesso messe alla prova dai primi freddi. Ottime le vellutate di zucca, magari abbinate a legumi o cereali integrali. Broccoli, cavoli e verze sono verdure di stagione con un forte potere protettivo. Portano vitamina C, vitamina K e composti naturali con azione antinfiammatoria. Spinaci e bietole aggiungono ferro e folati, utili nei cambi di stagione quando la stanchezza aumenta.

Legumi, cereali integrali e zuppe calde

Lenticchie, ceci e fagioli sono perfetti per l’autunno. Offrono proteine vegetali, fibre e minerali che sostengono energia e difese immunitarie. Inserirli in zuppe e minestroni rende i piatti più completi e sazianti. Farro, orzo e avena portano vitamine del gruppo B e fibre che nutrono il microbiota intestinale. Un intestino in equilibrio è alleato chiave del sistema immunitario.

Frutta secca, semi e funghi

Noci, mandorle e nocciole sono ricche di vitamina E, omega‑3 e zinco. Una manciata al giorno può sostenere la risposta immunitaria e la salute cardiovascolare. I semi di zucca e girasole aggiungono minerali essenziali come magnesio e zinco. I funghi, tipici dell’autunno, apportano vitamina D e beta‑glucani, sostanze che stimolano le difese immunitarie.

Spezie che scaldano e proteggono

Curcuma, zenzero e aglio sono spezie e aromi con forte azione naturale. La curcuma ha proprietà antinfiammatorie, mentre zenzero e aglio sono noti per l’effetto antimicrobico. Usarle in zuppe, tisane e secondi piatti rende l’autunno più saporito e il corpo più pronto ad affrontare la stagione fredda. Con questi cibi di stagione nel piatto, le difese immunitarie trovano un sostegno quotidiano semplice e concreto.

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