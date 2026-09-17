Cronaca

Roma, in gravissime condizioni bimbo di 5 anni caduto dal balcone. Un caso anche a Verona

di Emily Gabrielli - 17 Settembre 2026

Un bambino di cinque anni è precipitato dal terzo piano di un’abitazione a Montelanico, alle porte di Roma. Un altro piccolo, di appena due anni, è caduto da un balcone a Grezzana, in provincia di Verona. Entrambi sono ricoverati in terapia intensiva in condizioni gravissime.

Bimbo di 5 anni solo in casa cade dal balcone a Roma

Il primo dramma si è consumato nel pomeriggio del 16 settembre a Montelanico. Il bambino, di origine colombiana e prossimo a compiere sei anni, sarebbe rimasto da solo in casa quando, secondo una prima ricostruzione, si è arrampicato sulla ringhiera del balcone, precipitando nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla caduta e hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica con prognosi riservata. I carabinieri della compagnia di Colleferro hanno avviato gli accertamenti e denunciato il padre, un 34enne colombiano. L’uomo, secondo quanto emerso, si sarebbe allontanato per alcune commissioni insieme alla figlia, lasciando il bambino solo nell’appartamento.

L’episodio di Verona

Poche ore dopo, un episodio analogo si è verificato a Grezzana, nel Veronese. Un bambino di due anni è caduto dal balcone di casa riportando un gravissimo trauma cranico. I sanitari del 118 lo hanno soccorso, intubato sul posto e trasferito in codice rosso all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove è ricoverato in terapia intensiva.

Anche in questo caso i carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente per accertare come il piccolo sia riuscito a raggiungere il balcone e quali fossero le condizioni al momento della caduta.