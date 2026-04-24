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Roma senza pace, Ranieri verso l’addio

Si attenderebbe solo l'ufficialità, Gasp ha vinto il braccio di ferro di Trigoria? Il nodo azzurro Figc

di Paolo Diacono - 24 Aprile 2026

Non c’è pace a Roma: Claudio Ranieri sarebbe al passo d’addio coi Friedkin. L’ex tecnico, oggi advisor della proprietà, potrebbe presto lasciare Trigoria. Non si attenderebbe, stando a quanto riportano le agenzie, altro che l’ufficialità da una nota. Che, dicono quelli che la sanno lunga, potrebbe arrivare prestissimo. Non a giorni, addirittura a ore. E adesso si apre la pagina sul futuro dell’ex allenatore giallorosso. C’è all’orizzonte un impegno per rifondare la Nazionale?

Ranieri al passo d’addio con la Roma

Claudio Ranieri è a un passo, dunque, dall’addio con la Roma. Il rapporto con l’allenatore Gian Piero Gasperini è ai minimi termini. Certo, l’idillio tra i due non c’è mai stato davvero. Ma la burrasca che incombe su Trigoria è diventata ormai una certezza. E tante nuvole non possono che far da preludio a un acquazzone. Che, peraltro, arriverebbe nel momento decisivo della stagione giallorossa. I sogni di gloria (leggi scudetto) sono tramontati. Resta la corsa Champions, per carità. Per i Friedkin sarebbe già un traguardo.

Gasp avrà carta bianca?

L’analisi adesso sarebbe facile. Ranieri dice addio, Gasperini potrà finalmente ottenere carta bianca dalla Roma. Una società che ha speso tanto (quasi un miliardo con la proprietà americana) senza ottenere granché in termini di successi e di ricavi sperati. La qualificazione in Champions sarebbe, a questo punto, un sogno. Ma considerando la fame di Spalletti e la cura a cui ha sottoposto la Juventus, per i giallorossi si mette difficile pure se il Como non è certo in rampa di lancio. Per Gasp, dunque, sarà un’estate importante. E decisiva. Per Ranieri, invece, non rimane che aspettare. Magari le mosse della (nuova) Figc.