Cronaca

Sabotaggio alla TAL in Friuli: tre giorni di stop al petrolio verso la Germania

Petrolio verso la Germania interrotto: indagini sul sabotaggio in Friuli

di Marzio Amoroso - 11 Aprile 2026

L’interruzione della Transalpine Pipeline (TAL) nasce da un danneggiamento mirato alla linea elettrica che alimenta la stazione di pompaggio di Terzo di Tolmezzo. Non è stato colpito l’oleodotto, ma l’infrastruttura che consente alle pompe di funzionare. Il risultato è stato un blocco di tre giorni del flusso di greggio verso Austria e Germania, con ripercussioni immediate sulle raffinerie dell’Europa centrale. Le autorità italiane hanno confermato che il danneggiamento non è compatibile con un cedimento spontaneo. La pista del sabotaggio è considerata concreta e le indagini procedono in coordinamento con le autorità tedesche, che hanno classificato l’episodio come “rilevante per la sicurezza energetica nazionale”.

Le conseguenze per la Germania

La Germania meridionale dipende dalla TAL per una quota significativa del proprio fabbisogno. La raffineria Miro di Karlsruhe ha dovuto operare attingendo alle scorte interne, mentre Bayernoil ha gestito l’interruzione con riserve locali. Il blocco ha mostrato quanto il corridoio Trieste–Alpi–Baviera sia esposto, un singolo punto vulnerabile in territorio italiano è sufficiente a rallentare la produzione di carburanti in due Länder tedeschi. Il governo tedesco ha chiesto aggiornamenti costanti e ha avviato una valutazione interna sulle misure di protezione delle infrastrutture energetiche transfrontaliere.

Il nodo Trieste

Nei giorni successivi al sabotaggio, nel Golfo di Trieste si è registrata una presenza superiore alla media di petroliere in rada. I gestori della TAL hanno spiegato che si tratta di una dinamica logistica legata a scorte elevate, rotazioni più lente e interventi tecnici programmati lungo la linea. Non ci sono elementi che colleghino l’affollamento delle navi all’attacco di Terzo di Tolmezzo. La coincidenza temporale ha generato interrogativi, ma le verifiche interne e le comunicazioni ufficiali convergono su un punto, l’episodio di Terzo non ha inciso sul traffico marittimo e non ha provocato ritardi negli scarichi.

Un’infrastruttura sotto pressione

La TAL resta una delle dorsali energetiche più sensibili d’Europa. Trasporta greggi provenienti da decine di origini e alimenta tre Paesi. Il sabotaggio di Terzo di Tolmezzo ha mostrato che la vulnerabilità non riguarda solo il tubo, ma tutto ciò che lo rende operativo, linee elettriche, stazioni di pompaggio, accessi secondari. Il governo italiano sta valutando un rafforzamento delle misure di sicurezza lungo i tratti più esposti, mentre la Germania ha chiesto un quadro aggiornato dei rischi e delle contromisure.

Cosa resta da chiarire

Le indagini devono ancora stabilire la natura esatta del danneggiamento, il movente e l’eventuale presenza di una regia organizzata. Al momento non ci sono rivendicazioni né segnali che indichino un’escalation, ma l’episodio ha riaperto il tema della protezione delle infrastrutture energetiche europee in un contesto internazionale già instabile.