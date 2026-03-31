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Salernitana a 1 euro: il patto tra Iervolino e Mr. Olidata

Sarebbe saltato un rogito nella Capitale previsto per mercoledì

di Giorgio Brescia - 31 Marzo 2026

Danilo Iervolino

Il patto tra Iervolino e Mr. Olidata, il destino della Salernitana appeso al filo di una vendita simbolica a un euro. Mentre i tifosi attendevano l’annuncio ufficiale del passaggio da Danilo Iervolino a Cristiano Rufini, il “tavolo” di Roma sembra essere saltato clamorosamente.

Tra clausole di manleva “blindate” chieste dal venditore e la lente della Figc sull’operazione, a rischio la sorte del club granata.

La cessione della Salernitana

La situazione riguardante la cessione della Salernitana è diventata un vero e proprio “giallo” finanziario e burocratico, con colpi di scena che si susseguono di ora in ora. Un “caso studio” dell’attuale business del calcio, anche a latitudini minori di quelle della Serie A.

La trattativa: vendita a 1 euro e il caso Rufini

L’operazione non prevede un esborso milionario immediato per l’acquisto delle quote. Il patron Danilo Iervolino ha accettato di cedere il club per la cifra simbolica di 1 euro a Cristiano Rufini (presidente di Olidata), che agisce a titolo personale tramite una sua holding.

L’accordo finanziario. Nonostante il prezzo simbolico, Iervolino si sarebbe impegnato a lasciare nelle casse del club una dote di circa 20 milioni di euro (sotto forma di rinuncia ai crediti o apporto di liquidità) per coprire i debiti pregressi e garantire la continuità aziendale.

L’impasse del rogito. Il passaggio di proprietà era atteso per mercoledì a Roma, ma sarebbe saltato. Il motivo, in un irrigidimento delle posizioni sulle garanzie fideiussorie e sulle responsabilità legali post-vendita.

Le clausole di Iervolino e la posizione dell’acquirente

Iervolino ha alzato il muro nelle ultime ore. Si vocifera di una clausola che permetterebbe a Iervolino di tornare in possesso del club o di una percentuale in caso di mancato rispetto di determinati parametri finanziari da parte di Rufini.

La posizione di Rufini vede l’imprenditore frenato da queste richieste “last minute”, ritenendole non adeguate agli impegni espressi per il rilancio del club.

Chi è Cristiano Rufini

Cristiano Rufini è l’uomo che ha rilanciato Olidata, storica azienda informatica italiana.

E’ stato coinvolto nell’inchiesta della Procura di Roma su presunte tangenti in Sogei (ottobre 2024). A differenza di altri soggetti, la sua posizione è stata oggetto di verifiche e perquisizioni.

In ogni caso, va ribadito, l’acquisto del club granata esclude una partecipazione di di Olidata ala partita.

La valutazione Figc entro aprile

Il fattore tempo, critico. Secondo le norme federali sulla onorabilità e solidità finanziaria dei nuovi acquirenti, la Figc deve ricevere tutta la documentazione sui nuovi soci entro 15 giorni dal passaggio di quote.

Il portale locale salernotoday.it evidenzia come la piazza attenda i fatti in un clima di incertezza. Il rischio, che il braccio di ferro tra i legali di Iervolino e quelli di Rufini porti a una “fumata nera” definitiva.