Attualità

Scalo Napoli Capodichino chiuso per un mese

Necessari lavori "complessi e indifferibili" sulle piste e sui raccordi

di Daniel Walker - 8 Settembre 2026

Caos all'esterno dell'aeroporto di Capodichino a Napoli

L’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino tra poche settimane si appresta a fermare totalmente la propria attività operativa per un mese intero. Per tutto il mese di novembre, lo scalo partenopeo rimarrà chiuso al traffico aereo per consentire l’esecuzione di lavori che vengono definiti “complessi e indifferibili”. Utili al rifacimento e alla riqualificazione della pista di decollo e atterraggio, oltre che per la manutenzione straordinaria dei raccordi e delle infrastrutture di volo.

I motivi dello stop e il calendario del cantiere

L’intervento, programmato dalla società di gestione Gesac nell’ambito del piano quinquennale di ammodernamento e sicurezza. Riguarda il ripristino profondo del manto della pista d’entrata e l’adeguamento alle nuove normative europee sulla sicurezza dei trasporti.

Inizialmente ipotizzata per la finestra invernale di inizio anno, la programmazione dei lavori ha poi definito il posticipo alla fine dell’autunno per non compromettere né i flussi turistici dei primi mesi né la stagione estiva.

Cosa succede ai voli e la riapertura

Durante i 30 giorni di chiusura totale di Capodichino, le compagnie aeree operative sul territorio campano trasferiranno una quota consistente dei collegamenti nazionali e internazionali presso lo scalo di Salerno-Costa d’Amalfi.

Altri voli verranno invece riprogrammati o temporaneamente cancellati dai vettori di riferimento.

I passeggeri con prenotazioni per il mese di novembre sono invitati a verificare il codice aeroportuale indicato nei biglietti (passando dal codice NAP per Napoli a QSR per Salerno) o le notifiche inoltrate dalle compagnie per cambi di itinerario.

La riapertura

La riapertura completa e il ripristino della normale operatività di Capodichino sono fissati per lunedì primo dicembre, quando lo scalo riprenderà le attività a pieno regime in vista dell’avvio della stagione turistica natalizia.