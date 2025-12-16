Attualità

Sandokan in Rai: clamore sui media e polemiche

L'appeal turistico per un paesino di poche anime in Piemonte, un mezzo giallo per i fondi pubblici ottenuti e per le riprese

di Giorgio Brescia - 16 Dicembre 2025

La nuova fiction Rai su Sandokan non passa inosservata: appeal turistico, polemiche su fondi pubblici per la sua produzione.

Sandokan, la fiction alla cronache non solo per gli ascolti in Rai

la fiction alle cronache per Can Yaman e il cast internazionale, ma non solo. Remake epico dei romanzi di Emilio Salgari, richiama attenzione sui territori che hanno ospitato il girato e lo scrittore, nonché sulle vicende legate ai soldi pubblici acquisiti per realizzarla.

I luoghi ove è stata girata la fiction

Prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, ha girato scene tra Reunion, Lazio, Toscana e Calabria. In Calabria, set spettacolari: la colonia inglese di Labuan, il Consolato e il rifugio di Singapore ricostruiti in un backlot a Lamezia Terme grazie al sostegno della Calabria Film Commission e della Regione, che vi ha investito 800 mila euro.

Le polemiche

Peccato che molte scene chiave siano state realizzate nei Lux Vide Studios di Formello, con giganteschi schermi Led per simulare mari e giungle. Da qui il giallo social e le polemiche su Sandokan in Rai: soldi calabresi per girare altrove? La Calabria Film Commission si difende dicendo che la produzione ha portato indotto, formazione e lavoro.

La curiosità su un paesino piemontese di poche anime

Poi, in gioco un’altra curiosità. Mentre Sandokan scalda gli ascolti e riapre un mito televisivo italiano, l’eco mediatico ha buttato luce su un paesino piemontese di appena 186 anime, Alpette. Secondo tradizioni locali -la biblioteca comunale è intitolata allo scrittore- Emilio Salgari vi soggiornò prima del trasferimento definitivo a Torino.

Un intreccio di fatti

In poche settimane Sandokan ha così generato tre fenomeni intrecciati: una fiction che rimanda all’eroismo e a mondi lontani, un dibattito sui fondi pubblici calabresi, il caso di un borgo simbolo di fantasia e richiamo turistico.