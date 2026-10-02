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Oggi sciopero generale: scuola e treni cosa c’è da sapere

di Pietro Pertosa - 2 Ottobre 2026

Sciopero generale oggi 2 ottobre sarà una giornata a dir poco critica per tutti, a cominciare dai treni. La chiamata all’astensione dal lavoro è stata proclamata in sede europea, dalla Confederazione sindacale dei lavoratori europei. All’appello ha aderito anche il sindacato Fi-Si. Una manifestazione continentale che vuole mettere l’accento sul dramma del carovita, sugli aumenti spropositati del prezzo dell’energia, a cominciare dal diesel, che si stanno spostando sui costi dei beni essenziali. A fronte di ciò i salari che restano fermi anche per colpa della Bce e delle sue strategie ultra-rigoriste.

Sciopero generale oggi: scuola, sanità, treni e metalmeccanici

La fascia critica sarà quella della mattinata. Dalle 11 alle 14, lo sciopero dei treni di oggi rischia di lasciare a piedi migliaia di pendolari. Questa sarà la fascia oraria entro la quale gli operatori ferroviari incroceranno le braccia. I servizi essenziali, però, sono stati garantiti. Oggi però è sciopero anche nel mondo della scuola. Che ha già annunciato altre due astensioni dal lavoro per il 30 ottobre, quando sarà indetto un altro sciopero generale, e per il 16 ottobre con la mobilitazione nazionale di categoria.

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