Cronaca

Scontri in A1 tra tifosi della Roma e della Fiorentina

di Redazione - 19 Gennaio 2026

Alta tensione sull’autostrada A1 nella tarda mattinata di domenica, a poche ore dal fischio d’inizio di Bologna-Fiorentina. Intorno alle 12.30, nei pressi dello svincolo del raccordo per Casalecchio di Reno, si sono verificati gravi scontri in autostrada tra tifosi Roma e Fiorentina. La circostanza ha causato conseguenze pesanti sulla viabilità e momenti di forte paura per gli automobilisti in transito. L’episodio è avvenuto all’altezza del chilometro 195 dell’A1, in direzione Ancona. Un gruppo di sostenitori della Fiorentina, in viaggio verso Bologna per seguire la gara di campionato contro i rossoblù, ha incrociato alcuni supporter della Roma, diretti invece a Torino per il match pomeridiano contro i granata. L’incontro casuale tra le due tifoserie ha fatto degenerare rapidamente la situazione.

La guerriglia in autostrada

Decine di auto si sono fermate sulla corsia di emergenza e dalle vetture sono scesi numerosi tifosi. Molti dei quali incappucciati e con il volto coperto da maschere nere. In totale, secondo le prime stime, sarebbero stati coinvolti circa duecento soggetti, armati di spranghe, mazze, caschi, assi di legno e sassi. Nel giro di pochi minuti la carreggiata si è trasformata in un vero e proprio teatro di guerriglia. Gli scontri in autostrada tra tifosi della Roma e della Fiorentina si sono sviluppati a pochi metri dalle auto in transito. Alcune delle quali sono state danneggiate nonostante appartenessero a ignari automobilisti estranei ai fatti. La scena ha provocato il blocco temporaneo del traffico e attimi di panico tra chi si è trovato involontariamente nel mezzo.

Si cercano i tifosi di Roma e Fiorentina responsabili degli scontri

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia stradale, supportati dalla Digos, che hanno riportato la situazione sotto controllo e avviato le prime operazioni di accertamento. Non risultano feriti, ma i danni materiali e l’impatto sulla sicurezza restano rilevanti. Le forze dell’ordine stanno ora analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza autostradale e i filmati disponibili per identificare i responsabili degli scontri in autostrada tra tifosi Roma e Fiorentina. L’episodio riaccende l’allarme sulla violenza legata al tifo organizzato e sulla necessità di misure più efficaci per prevenire simili episodi, soprattutto in concomitanza con partite considerate a rischio.