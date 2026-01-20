Sport

Stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina per l’intera stagione

di Lino Sasso - 20 Gennaio 2026

Trasferte vietate ai tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. È quanto disposto dal Ministero dell’Interno. Il Viminale ha optato per una misura drastica alla luce dei reiterati episodi di violenza che hanno coinvolto le due tifoserie, sia in Italia che all’estero. Il provvedimento arriva dopo una serie di valutazioni legate all’ordine pubblico. Ma, in particolare, come conseguenza degli scontri avvenuti anche lontano dagli stadi, come quelli verificatisi lungo la tratta autostradale dell’A1 domenica scorsa. Nel documento ministeriale si fa esplicito riferimento ai gravi precedenti che hanno caratterizzato il comportamento di gruppi ultras delle due squadre. In più occasioni, infatti, le trasferte si sono trasformate in occasioni di tensione e violenza, culminate in veri e propri agguati tra opposte tifoserie.

I motivi del divieto

Emblematici gli scontri in autostrada, dove convogli di supporter si sono affrontati mettendo a rischio non solo l’incolumità dei partecipanti, ma anche quella di automobilisti estranei ai fatti. Secondo il Viminale, a pesare sulla decisione di vietare le trasferte ai tifosi di Roma e Fiorentina è anche l’assenza, negli anni, di un’efficace applicazione delle cosiddette clausole di non gradimento nei confronti dei singoli responsabili delle violenze. Una mancanza che avrebbe contribuito a mantenere alto il livello di pericolosità, favorendo la reiterazione degli episodi e rendendo necessaria una misura collettiva e preventiva.

Vietate tutte le trasferte fino al termine della stagione

Lo stop riguarda tutte le gare in trasferta di AS Roma e ACF Fiorentina, indipendentemente dalla competizione. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre i rischi per l’ordine pubblico in una fase finale della stagione che, tradizionalmente, vede aumentare la tensione sugli spalti e fuori dagli stadi. La decisione, destinata a far discutere, riaccende il dibattito sulla gestione della sicurezza legata al calcio. Vietare le trasferte ai tifosi di Roma e Fiorentina rappresenta una risposta forte, ma solleva anche interrogativi sull’efficacia di provvedimenti generalizzati rispetto a interventi mirati sui singoli soggetti violenti. Intanto, fino a fine stagione, la parola d’ordine resta una sola: prevenzione.