Cultura & Spettacolo

Ecco perché le scuole alberghiere sono il vero patrimonio dell’umanità

Non solo cucine e sale da pranzo: qui si custodisce la cultura italiana, si formano professionisti richiesti in tutto il mondo e si alimenta un’economia che vive di talento e accoglienza.

di Andrea Fiore - 15 Dicembre 2025

La cucina italiana è famosa in tutto il mondo. Non è solo un insieme di ricette, ma un patrimonio culturale che racconta la nostra storia e la nostra identità. Dietro a questa eccellenza ci sono le scuole alberghiere e i maestri che ogni giorno formano ragazzi e ragazze pronti a diventare professionisti della ristorazione, del turismo e dell’accoglienza.

Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, lo ha ricordato durante la sua visita all’IIS “Paolo Frisi” di Milano: queste scuole non sono semplici istituti, ma vere e proprie officine di talento. Qui si impara a cucinare, a servire, ad accogliere, ma soprattutto si impara a lavorare con passione e disciplina.

Opportunità concrete per i giovani

Chi frequenta un istituto alberghiero ha davanti a sé prospettive occupazionali molto ampie. Il mondo della ristorazione e del turismo cerca continuamente personale qualificato, e spesso non riesce a trovarlo. Questo significa che chi esce da queste scuole ha grandi possibilità di trovare lavoro subito, in Italia e all’estero.

Un valore per il Paese

Non si tratta solo di dare un futuro ai ragazzi. Si tratta anche di rafforzare il sistema produttivo italiano. La ristorazione, l’hotellerie e il turismo sono settori fondamentali per la nostra economia. Formare professionisti capaci significa rendere più forte l’Italia, più competitiva e più attrattiva.

Artisti del quotidiano

Valditara ha definito gli studenti e i docenti “grandi artisti”. È una definizione che rende bene l’idea: cucinare, accogliere, servire non sono gesti banali, ma atti creativi che trasformano la vita di chi li riceve. Un piatto ben fatto, un servizio curato, un’accoglienza calorosa sono esperienze che restano nella memoria e che fanno la differenza.

Le scuole alberghiere non sono un ripiego, ma un percorso di eccellenza. Sono il luogo dove si costruisce il futuro di tanti giovani e, insieme, il futuro del Paese. Investire in queste scuole significa investire nella bellezza, nella cultura e nell’economia italiana.

