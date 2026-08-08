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Sicurezza sulle acque, Guardia Costiera e Navigazione Laghi rafforzano i messaggi di prudenza per turisti

di Italpress - 8 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica promosse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Guardia Costiera e Navigazione Laghi intensificano la campagna di sensibilizzazione rivolta a turisti, bagnanti e diportisti che frequentano le località lacustri. È quanto si legge in una nota.

L’iniziativa “punta a rafforzare i messaggi di prudenza, richiamando l’attenzione sull’importanza di adottare condotte responsabili durante le attività di svago in acqua e a bordo delle imbarcazioni, così da prevenire le situazioni di pericolo legate alla sottovalutazione dei rischi”.

Per raggiungere il pubblico in modo diretto e capillare, a bordo delle motonavi della Navigazione Laghi sarà diffuso il vademecum ufficiale dedicato a bagnanti e diportisti. Guardia Costiera e Navigazione Laghi ricordano che “la sicurezza è un impegno condiviso e che piccoli gesti di responsabilità possono salvare la vita”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).