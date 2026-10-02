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Skeye pubblica “ninnananna”, il nuovo singolo dopo l’esperienza a X Factor 2026

di Italpress - 2 Ottobre 2026

ROMA (ITALPRESS) – È disponibile da oggi in radio e sulle piattaforme digitali “ninnananna”, il nuovo singolo di Skeye, nome d’arte di Maria Sara Costanzo, cantautrice classe 2000 originaria di Castelforte, in provincia di Latina. Il brano, distribuito da Pirames International, è scritto dalla stessa artista e prodotto da Marco Zangirolami.

Dopo l’esperienza a X Factor 2026, dove si è fatta conoscere per le reinterpretazioni di “Amandoti” dei CCCP e “Cosa mi manchi a fare” di Calcutta, Skeye torna con un brano che affronta il tema dell’ansia e delle notti trascorse in compagnia dei propri pensieri. “ninnananna”, spiega la cantautrice, nasce dall’idea di dare un volto all’ansia, percepita soprattutto durante la notte come una presenza nella propria stanza.

Il titolo richiama una canzone capace di accompagnare verso il sonno, ma nel brano il meccanismo si ribalta: il groviglio dei pensieri diventa una sorta di ninnananna che, invece di far addormentare, tiene svegli. Il singolo arriva dopo “Polaroid”, pubblicato a marzo, e “Non ci credo +”, uscito a giugno, entrambi prodotti da Zangirolami. Nel percorso di Skeye, il nuovo brano prosegue la ricerca tra pop elettronico e atmosfere indie-folk.

Trasferitasi a Milano per dedicarsi alla musica, Skeye è studentessa del CPM Music Institute di Franco Mussida. Nel corso degli ultimi anni ha partecipato a diversi festival e concorsi nazionali, tra cui Festival di SanNolo, Videofestival Live e Tour Music Fest, arrivando in finale in tutte e tre le competizioni.

Nel 2025 ha inoltre ricevuto il Premio Lunezia nella sezione Nuove Proposte. Il progetto artistico di Skeye guarda a riferimenti internazionali come Bon Iver, Harry Styles e Queen, combinando influenze differenti e una scrittura personale. Dopo l’eliminazione ai Bootcamp di X Factor 2026, la cantautrice riparte dunque da “ninnananna”, nuovo capitolo del suo percorso musicale.

-Foto ufficio stampa parole e dintorni-

(ITALPRESS).