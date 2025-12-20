Esteri

Snodi di guerra e pace per l’Ucraina: missili su Odessa, colloqui a Miami

Jared Kushner e Steve Witkoff vedranno ucraini e europei

di Ernesto Ferrante - 20 Dicembre 2025

Pesantissimo attacco russo con missili balistici nella notte contro Odessa. Colpite le infrastrutture portuali. Almeno otto i morti, 27 i feriti. Lo ha reso noto il Servizio statale di emergenza ucraino, citato dal Kyiv Independent.

Secondo le autorità locali, il raid ha provocato anche un incendio tra i camion in sosta nell’area portuale e ha danneggiato veicoli nelle vicinanze. L’aeronautica ucraina aveva lanciato un allarme per una minaccia missilistica intorno alle 21 ora locale, pochi minuti prima che venissero segnalate le esplosioni.

Le infrastrutture di Odessa nel mirino

Le infrastrutture portuali odessite sono diventate un obiettivo degli attacchi russi, che nelle ultime settimane hanno causato blackout prolungati e interruzioni dei servizi idrici. Appena poche ore prima, dei droni avevano centrato infrastrutture di trasporto nella regione, danneggiando un ponte sull’autostrada M15 verso la Romania. Precauzionalmente, la Moldavia aveva chiuso alcuni valichi di frontiera.

Incontri in Florida

Il genero del presidente statunitense Donald Trump, Jared Kushner, si unirà all’inviato speciale Steve Witkoff per i colloqui di pace sull’Ucraina e su Gaza a Miami. A riferirlo è stato un funzionario della Casa Bianca alla Cnn, spiegando che Witkoff e Kushner “incontreranno il Segretario (Rustem) Umerov, nonché i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania”.

Le precisazioni di Rubio

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha precisato che gli Usa non costringeranno Kiev ad accettare un accordo di pace con la Russia. “Tutta questa narrazione secondo cui stiamo cercando di imporre qualcosa all’Ucraina è sciocca”, ha detto Rubio ai giornalisti. “Non possiamo costringere l’Ucraina a fare un accordo. Non possiamo costringere la Russia a fare un accordo. Devono voler fare un accordo”, ha aggiunto il capo della diplomazia americana.